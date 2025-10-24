Capio söker ekonomichef/senior Business Controller
2025-10-24
Om oss
Capio Psykiatri är en av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård, med verksamheter inom områdena allmänpsykiatri, specialiserad barn- och ungdomspsykiatri, Beroendepsykiatri, vård för hemlösa och ätstörningar. Vi finns i Stockholm, Örebro, Halland, Dalarna, VGR och Skåne. Vi utför vård på uppdrag från de olika regionerna. Vi erbjuder också privat - och försäkrings vård. Capio Psykiatri är en del av affärsområdet Capio Specialistkliniker som är Capio Sveriges "drivhus" med uppdrag att både förvärva och etablera nya verksamheter.
Din roll
För dig erbjuder vi ett spännande uppdrag som Ekonomichef/senior Business Controller hos oss. I rollen som controller på Capio Psykiatri ansvarar du för ekonomifunktionen, IT och Fastighetsfrågor. Den övervägande majoriteten av arbetet läggs på ekonomichefsjobbet och inom IT är det en koordinerande roll mellan våra enheter och de centrala funktionerna. Du ansvarar för kontakten med ett koncerngemensamt "shared service" som hanterar den löpande redovisningen. Du rapporterar direkt till VD för Capio Psykiatri och ingår i patientområdes ledning där du förväntas inta en aktiv roll i ledningsgruppsarbetet. Du har även en funktionell rapportering till affärsområdets ekonomichef. Företaget är inne i en spännande fas med mycket förändringar inom branschen där du kommer att ha en nyckelroll genom att supportera verksamheterna med ekonomiska analyser samt agera drivande i utvecklingsarbetet framåt
Om dig
Vi söker dig med högskoleexamen inom ekonomi och flera års arbetslivserfarenhet från controllerarbete. För att vara lyckosam i rollen är det viktigt att du har stark pedagogisk och kommunikativ förmåga och vill vara del av det samhällsviktiga arbetet med att förbättra sjukvården. Har du tidigare erfarenhet från hälso- och sjukvårdsbranschen är det meriterande. Du behöver ha mycket goda kunskaper i Excel och ha ett generellt systemintresse. Vidare uttrycker du dig obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift. Som person är du prestigelös, samarbetsorienterad, kommunikativ. Du har hög arbetsförmåga med kapacitet att leverera under perioder av arbetstoppar. Du trivs med att växla mellan det operativa och strategiska i arbetet och har förmågan att arbeta på ett strukturerat sätt. Du har god förmåga till teamarbete i interaktion med andra supportfunktioner - och verksamhetschefer.
Vi hanterar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse. 6 månaders provanställning. Övrig information
Tjänsten är placerad i Stockholm, men resor ingår i arbetet givet geografisk spridning av verksamheter. Vänta inte med din ansökan, vi intervjuar löpande. Vi hoppas att vi har gjort dig nyfiken på att veta mer om oss och vad vi kan erbjuda dig. Varmt välkommen med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Astrid Lindh ekonomichef på specialistkliniker astrid.lindh@capio.se
telefon 070-553 14 28 eller VD Maria Bejhem på telefon 0732-018 760 maria.bejhem@capio.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2025-10-24
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
