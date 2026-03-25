Capio Psykiatri söker hälso- och sjukvårdskurator
Är du nyfiken på psykiatrisk omvårdnad och positiv till utvecklings- och förändringsarbete? Trivs du i ett varierande och utvecklande arbete där du ingår i ett tvärprofessionellt samarbete? Då ska du inte tveka att söka dig till oss!
Vi är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som erbjuder behandling till dig som har behov av psykiatrisk vård på specialistnivå inklusive specialiserad vård vid skadligt bruk och beroende. I Helsingborg finns en allmänpsykiatrisk öppenvårdsklinik och en motsvarande i Hässleholm som arbetar på uppdrag av region Skåne. Mottagningarna jobbar med samma villkor som regionen egna mottagningar. Patienterna kommer på remiss alt egenremiss.
Hos oss arbetar du tillsammans med ett engagerat och tvärprofessionellt team bestående av specialistläkare, specialistsjuksköterskor, psykolog, psykoterapeut, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Arbetsplatsen ligger centralt i Helsingborg, med goda pendlingsmöjligheter - endast fem minuters promenad från tågstationen.
Vi söker nu en legitimerad hälso- och sjukvårdskurator till ett föräldravikariat.
Din roll
Tjänsten avser sedvanliga kuratorsuppgifter samt rollen som rehabkoordinator (REKO). Genom enskilda besök och besök tillsammans med annan vårdpersonal, vägleda patienten till övriga delar i samhället för vidare stöd. Som kurator är det viktigt att kunna göra egna bedömningar som leder patienten framåt i planeringen och tryggar den psykosociala delen. I rollen ingår att hjälpa patienter med anmälan och ansökningar till olika instanser, deltagande vid vårdplaneringar och nätverksmöten. Att kunna delta och ansvara vid SIP möten.
Du samverkar med externa aktörer såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunen för att tillgodose våra patienters behov av insatser. Vidare ger du vägledning och information till övrig personal, patienter och anhöriga i frågor rörande sociallagstiftning samt samhällets övriga resurser.
Som rehabkoordinator är syftet med rollen att skapa effektiv samverkan mellan berörda myndigheter och aktörer kring en individs rehabilitering. Din roll är att verka för att underlätta patientens återgång till arbete tillsammans med sjukskrivande läkare och övriga hälsoprofessioner.
Vi erbjuder dig
Ett arbete som är stimulerande, med hög grad av delaktighet och ansvar samt goda möjligheter till utveckling. Vi strävar efter att erbjuda bästa möjliga kvalitet i diagnostik, behandling och bemötande. Vi arbetar utifrån evidensbaserade, beprövade metoder, och vi följer internationella, nationella och regionala riktlinjer.
Du erbjuds även regelbunden extern handledning och professionsträffar.
Kollektivavtal och tjänstepension
Fri offentlig sjukvård
Kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag
Frukost varje vecka
Förmånscykel
En inkluderande arbetsplats där vi lär av och stöttar varandra
Om dig
Du som söker är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvårdsverksamhet eller motsvarande men det är inget krav.
Du är säker och trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Meriterande är också utbildning som rehabkoordinator. Som person är du positiv, trygg och empatisk och har förmågan att kunna organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett helhets tänk med patientens behov i fokus.
Antällningsvillkor: Föräldravikariat till och med 2027-08-31. Heltid, på plats, tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
