Campingvärd / Receptionist
MBC Camping AB / Receptionistjobb / Eskilstuna Visa alla receptionistjobb i Eskilstuna
2026-03-02
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MBC Camping AB i Eskilstuna
Hej.
Vi är en liten familjecamping i Torshälla utanför Eskilstuna. Vi har campingtomter, tältplatser och stugor.
Inför säsongen 2026 söker vi personal till vår reception. Du behöver vara över 18 år och ha kassavana. Det är viktigt att du har servicekänsla och gillar att jobba med gäster. Man behöver kunna Svenska och Engelska.
Arbetet innebär in- och utcheckningar, påfyllning och försäljning av varor, beställningar och annat som tillhör butik och reception. Man kommer även att tillaga lättare mat och smörgåsar som vi säljer.
Man arbetar ofta ensam i receptionen så det är viktigt att man är självgående och kan ta initiativ. På området finns kollegor man samarbetar med.
Vi söker personal som kan börja i början/mitten av juni och jobba till åtminstone mitten av augusti. Ange i ansökan när du finns tillgänglig.
Man arbetar 4-5 pass/vecka fördelat på förmiddag, kväll och helg.
OBS! För att ta sig ut till oss i Mälarbaden behöver man något sorts körkort och fordon då det inte går bussar som passar arbetstiderna.
Intervjuer sker löpande så tjänsterna kan tillsättas innan slutdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: info@malarbadenscamping.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MBC Camping AB
(org.nr 559107-1344)
Mälarbadsvägen 76 (visa karta
)
644 36 TORSHÄLLA Arbetsplats
Mälarbadens camping och gästhamnar Jobbnummer
