Campingvärd / Kök, Servering
2025-12-21
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
, Västervik
Kök & Servering - KustCamp Ekön
Vill du ha ett roligt och omväxlande sommarjobb i fantastisk miljö? Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga team på KustCamp Ekön - en fyrstjärnig camping med ett fantastiskt läge i Gryts skärgård. Här lägger vi stor vikt vid laganda, glädje och att ge våra gäster bästa möjliga upplevelse.Publiceringsdatum2025-12-21Om tjänsten
Denna tjänst kombinerar arbete i köket med servering. Du hjälper till att laga enklare mat med bra råvaror och möter gästerna med ett leende vid servering. Erfarenhet är meriterande men inget krav - vi lär upp dig och värdesätter ett genuint intresse för mat och service.
Exempel på arbetsuppgifter:
Laga och förbereda enklare mat
Servera gäster och skapa trivsel
Ta emot beställningar via Happy Order och sköta kassan
Hålla kök och serveringsytor rena och snyggaProfil
Vi söker dig som är:
Intresserad av både matlagning och service
Lyhörd, flexibel och kan hantera stressiga perioder
En lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Noggrann och gillar ordning och reda
Språkkunskaper i svenska och engelska är önskvärda. Tyska är ett plus men inget krav.
Vi erbjuder:
Ett spännande och omväxlande arbete i fantastisk miljö
Ett härligt team som stöttar varandra
Personalboende vid behov (begränsad tillgång - ange i ansökan)
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum.
Välkommen att bli en del av vårt team - tillsammans skapar vi sommarens bästa upplevelser! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@campa.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Tjust Fritid AB (org.nr 556352-3157), http://www.campa.se
Ekövägen 1 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
KustCamp Ekön
9658287