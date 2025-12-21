Campingvärd / Kök, Servering

Tjust Fritid AB / Restaurangbiträdesjobb / Valdemarsvik
2025-12-21


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Valdemarsvik, Åtvidaberg, Söderköping, Norrköping, Västervik eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tjust Fritid AB i Valdemarsvik, Västervik eller i hela Sverige

Kök & Servering - KustCamp Ekön
Vill du ha ett roligt och omväxlande sommarjobb i fantastisk miljö? Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga team på KustCamp Ekön - en fyrstjärnig camping med ett fantastiskt läge i Gryts skärgård. Här lägger vi stor vikt vid laganda, glädje och att ge våra gäster bästa möjliga upplevelse.

Publiceringsdatum
2025-12-21

Om tjänsten
Denna tjänst kombinerar arbete i köket med servering. Du hjälper till att laga enklare mat med bra råvaror och möter gästerna med ett leende vid servering. Erfarenhet är meriterande men inget krav - vi lär upp dig och värdesätter ett genuint intresse för mat och service.
Exempel på arbetsuppgifter:
Laga och förbereda enklare mat
Servera gäster och skapa trivsel
Ta emot beställningar via Happy Order och sköta kassan
Hålla kök och serveringsytor rena och snygga

Profil
Vi söker dig som är:
Intresserad av både matlagning och service
Lyhörd, flexibel och kan hantera stressiga perioder
En lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Noggrann och gillar ordning och reda

Språkkunskaper i svenska och engelska är önskvärda. Tyska är ett plus men inget krav.
Vi erbjuder:
Ett spännande och omväxlande arbete i fantastisk miljö
Ett härligt team som stöttar varandra
Personalboende vid behov (begränsad tillgång - ange i ansökan)

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum.
Välkommen att bli en del av vårt team - tillsammans skapar vi sommarens bästa upplevelser!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@campa.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tjust Fritid AB (org.nr 556352-3157), http://www.campa.se
Ekövägen 1 (visa karta)
615 95  VALDEMARSVIK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
KustCamp Ekön

Jobbnummer
9658287

Prenumerera på jobb från Tjust Fritid AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tjust Fritid AB: