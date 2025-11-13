Campingmedarbetare till First Camp
2025-11-13
First Camp Frösön-Östersund är vackert beläget vid Storsjöns kant. Här är du tillsammans med dina kollegor i butiken, receptionen samt städet med och skapar våra gästers campinglycka och bidrar till en härlig gemenskap på destinationen.
Campingmedarbetare till First Camp
Är du en mästare på att anpassa dig och redo att hoppa in där du behövs mest?
Vi söker en allsidig medarbetare som älskar att vara där det händer och skapa trivsel på våra destinationer.
Som en riktig "allt-i-allo" är du med och sprider både praktisk hjälp och positiv energi vart du än går!
Vilka är First Camp?
Vårt mål är klart - att bli världens ledande campingkedja. För att nå dit är våra campingmedarbetare avgörande. Medarbetarna med förmåga och vilja att bidra och hugga i där det behövs är oerhört viktiga spelare för övriga kollegor och inte minst våra gäster och deras upplevelse av sin semester hos oss!
Vad innebär rollen?
Som Campingmedarbetare blir du ansiktet utåt för First Camp och kommer att ha en varierande och omväxlande vardag. Din roll är mångsidig - du hanterar allt från in- och utcheckning av gäster i receptionen till enklare vaktmästeriuppgifter och lokalvård. Flexibilitet och en hjälpsam inställning är avgörande i denna roll, då du kommer att stötta upp där behovet är som störst. Hos oss är alla på destinationen redo att bidra där det behövs, och du blir en central del av detta gemensamma arbete för att skapa en härlig miljö för både gäster och kollegor.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av serviceyrken och kundbemötande. Om du har du erfarenhet av sälj så är det meriterande. Har du dessutom en utbildning inom något relevant område är det ett plus, men viktigast är din inställning och förmåga att ta eget ansvar. Vi söker en flexibel problemlösare som är noggrann och strukturerad i sitt arbete. Som Campingmedarbetare trivs du i ett högt tempo och ser glädje i att bjuda på dig själv. Du har en positiv inställning och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Vi ser också att du kan kommunicera väl på svenska eller engelska för att hantera instruktioner och möta våra gäster på ett trevligt och professionellt sätt.
Vad Erbjuder Vi?
På First Camp har många börjat i din position och sedan klättrat inom företaget. Du kommer att få möjlighet att utvecklas, lära dig nya saker och träffa människor från hela världen. Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care: Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun: Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify: Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results: Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid.
Villkor
Vi söker medarbetare till sommarsäsongen 2025 med varierande omfattning (20-40 h/vecka). Arbetstiderna kan inkludera tidiga morgnar, kvällar och helger i enlighet med hotell- och restaurangfackets kollektivavtal.
Ansökan
Vi genomför urval och intervjuer löpande, så ansök redan idag.
Detta kan vara början på något fantastiskt. Vi ser fram emot din ansökan!
First Camp är norra Europas ledande campingkoncern med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vi är inne i en spännande tillväxtfas och har genom organisk tillväxt och ett stort antal förvärv gått från drygt 100 MSEK i omsättning 2016 till nu över 1 000 MSEK ett normalår. Vi är ett stort team med över 2500 medarbetare som brinner för våra gästers upplevelser och som strävar mot att bygga världens ledande campingkedja. Ersättning
