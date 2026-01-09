Camping- och gästhamnsvärd till Läckö Slott
2026-01-09
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
Stiftelsen Läckö Slott
Stiftelsen Läckö Slott
Läckö Slott, som ligger naturskönt beläget på en udde vid Vänern i Lidköpings kommun, utgör ett av de största besöksmålen i Västra Götalandsregionen. Slottet är ett statligt byggnadsminne och ett av Sveriges mest bevarade byggnader från svensk stormaktstid. På området bedriver Stiftelsen Läckö Slott en bred kulturturistisk verksamhet.
Beskrivning av tjänsten
Som camping- och gästhamnsvärd arbetar du med att ta emot gäster i vår camping och gästhamn. Förutom allmän besöksmålsservice i form av bokning med mera ingår i rollen att ge gästerna information om alla de aktiviteter och evenemang som finns på området och i Läckö-/Kinnekullebygden. I tjänsten ingår även städning av servicebyggnader vid behov samt ett detaljseende och upprätthålla god ordning vid områdets servicebyggnader.
Våra förväntningar på dig
Service och gott värdskap är oerhört viktigt för oss, vilket innebär att du bör ha ett genuint intresse av mötet med människor. Du har förmåga att arbeta självständigt, men även en stark ansvarskänsla i arbetet tillsammans med dina kollegor. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Goda språkkunskaper i engelska är ett krav, kunskaper i tyska, danska och franska är meriterande. Det är en fördel om du har körkort samt tillgång till bil.
Du som söker ska ha fyllt 18 år.
Du arbetar mestadels självständigt och ansvarar för campingreceptionens inkommande mail och bokningskanaler samt telefon.
I rollen medföljer ett ansvar för gästerna på området och vara kontaktperson gentemot övriga kollegor. Arbetet kräver förmåga att effektivt planera och optimera placeringen av gästande fordon och båtar för att maximera nyttjandet av campingen och gästhamnens ytor. Du som person ska vara lösningsorienterad.
Tjänsten löper under perioden mitten av juni - mitten av augusti. Möjlighet finns även till extraarbete under för- och eftersäsong, i vår reception i naturum Vänerskärgården - Victoriahuset.
Helgtjänstgöring ingår, då verksamheten är öppen 7 dagar/vecka.
Rekrytering sker löpande, så sänd oss din ansökan snarast möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@lackoslott.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Camping-/gästhamnsvärd 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Läckö Slott
531 99 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Läckö Slott, Stift Jobbnummer
9676779