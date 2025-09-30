Campaign Specialist
Om Fitness24Seven
För oss är det enkelt - oavsett vem du är ska du ha möjlighet att träna. Därför är vi måna om att träning och välmående ska vara tillgängligt för alla. Vårt unika koncept gör det möjligt för alla medlemmar att träna när som helst på dygnet, och så nära hemmet eller arbetsplatsen som möjligt - till ett attraktivt pris. Dessutom ingår gruppträning och tjejgym i medlemskapet utan extra kostnad.
Sedan 2003 har vi gått från att ha 1 gym i Malmö till att idag ha fler än 270 anläggningar i 5 länder - Sverige, Norge, Finland, Colombia och Thailand. Vi har ett stort fokus kring CSR och arbetar både med egna välgörenhetsprojekt och mot organisationer så som SOS-barnbyar. Välkommen till Fitness24Seven.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Som Campaign Specialist ansvarar du för att driva och utveckla marknadsföringen på den svenska och norska marknaden. Rollen spänner över hela kampanjprocessen - från planering och budgetering till genomförande, uppföljning och analys. Du arbetar både strategiskt och operativt, nära såväl interna team som externa byråer och leverantörer, med målet att säkerställa effektiva kampanjer som stärker varumärket, driver konvertering och genererar leads.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter;
Planerar, genomför och analyserar kampanjer med fokus på både varumärkesbyggande, konvertering och leadsgenerering.
Säkerställer effektiva kanalval, mediemix och budskap samt genomför kontinuerlig optimering och A/B-testning.
Ansvarar för dialog och förhandling med byråer och leverantörer samt utvärderar samarbeten och medieinsatser.
Aktiverar kampanjer i digitala plattformar som Meta, SEM, Native och e-handelssystem.
Arbetar datadrivet med spårning, analys och rapportering genom verktyg som Google Analytics, GTM och Meta Business Manager.
Identifierar och segmenterar målgrupper för att säkerställa träffsäkra kampanjer och en optimerad kundresa.Bakgrund
Genom dina tidigare roller har du byggt upp en vana att driva hela kampanjprocessen - från strategi och planering till genomförande, optimering och uppföljning. Du är trygg i att arbeta datadrivet och har en bakgrund där analys, uppföljning av KPI:er och löpande optimering varit en naturlig del av ditt arbete, och är van vid att omvandla det till användarvänliga uppföljningspresentationer, rekommendationer och beslutsunderlag. Med god förståelse för spårning, analys och optimering ser du till att rätt budskap når rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Som person är du självgående, analytisk och kommersiellt driven, med förmågan att kombinera struktur med kreativitet.
Vi söker dig som har:
Vana att arbeta datadrivet med KPI:er, A/B-tester och kontinuerlig optimering
God kunskap i spårning och analys
Trygg i digital annonsering och medieplanering
Van att samarbeta med- och kravställa mot byråer och leverantörer
Självgående, målinriktad och strukturerad
Analytisk och kommersiellt driven, men också kreativ och lösningsorienterad med intresse för nya trender och möjligheter
Kommunikativ och tydlig i samarbetet med kollegor och externa partners
Förmåga att hantera flera parallella uppgifter och deadlines
Fitness24Seven erbjuder
Hos oss får varje medarbetare chansen att påverka, ta ansvar och vara med och forma både sin egen resa och företagets utveckling. Vi är ett bolag med fortsatt startupkänsla, korta beslutsvägar och en kultur där idéer snabbt kan bli verklighet. Vardagen präglas av samarbete, engagemang och en vilja att stötta varandra - här är vi ett tight team som delar framgångarna och utmaningarna tillsammans. När du blir en del av oss får du en roll där ditt bidrag märks och gör skillnad i företagets tillväxt och framtid.
Placering & Ansökningsprocess
Rollen är en heltidstjänst med 100% kontorsplacering i Lund. Tjänsten startar enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Rekryteringsprocessen hanteras av E-commerce Recruit, och om du har några frågor om rollen är du välkommen att kontakta Zophia Karlsson på zophia@ecommercerecruit.se
.
Vi utvärderar ansökningar löpande, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan tidigt för att bli en del av vår urvalsprocess. Vi ser fram emot att få veta mer om vad du kan bidra med! Ersättning
