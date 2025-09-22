CAM beredare
Till vår kund strax utanför Jönköping söker vi nu en CAD/CAM beredare!
Du som söker bör vara bosatt i närområdet du tjänsten är tänk att gå över i anställning efter inhyrningsperioden.
Som person har du goda tekniska kunskaper inom tillverkning och skärande bearbetning samt ritningsläsning och mätteknik. Du kommer ansvara över att planera, utföra och följa upp dina arbeten. I din roll som CAM beredare kommer du huvudsakligen att arbeta med att ta fram CAD-baserat tillverkningsunderlag, vara behjälplig i produktionen med frågor samt vid behov gå igenom jobben med NC-operatör.
Vi söker dig som är passionerad och driven med god vana av kvalitets- och produktivitetsutveckling. Du besitter en hög social kompetens och samarbetsförmåga.
Krav.
• Driven och självständig.
• Tidigare erfarenhet av CAD- och CAM-system.
• Du hanterar det svenska språket flytande i både tal och skrift samt har grundläggande kunskaper i engelska.
• God förståelse för tekniska ritningar och produktionstekniska processer.
Arbetstider: Dagtid.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.Profil
Vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
