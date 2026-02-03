Caféföreståndare Ruselegården
2026-02-03
OM JOBBET
Nu söker vi caféföreståndare till Café Ruselegården under högsäsong 2026.
Skogs- och samemuseet är ett bolag som ägs gemensamt av Lycksele kommun och Region Västerbotten. Vi har ett regionalt ansvar för att samla, bevara och förmedla kunskap om skog, skogshistoria och samiskt kulturarv. Museet är naturskönt beläget på Gammplatsen i Lycksele, en anrik kulturmiljö från 1600-talet. Skogs- och samemuseet ansvarar för verksamheten på friluftsmuseiområdet med Lycksele hembygdsgille och Lycksele sameförening. Vår vision är att genom skog och samisk kultur vara en självklar mötesplats och kraft i en hållbar samhällsutveckling.
Skogs- och samemuseet söker caféföreståndare till Café Ruselegården som ligger på Gammplatsen.
Som föreståndare för Café Ruselegården arbetar du med planering av verksamheten, handledning av personal och ferieungdom, inköp, förberedning av fika, mat och dryck, hanterar kassasystemet, samt andra förekommande sysslor.
DIN PROFIL
Vi tror att du har gått restaurang och livsmedelsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, alternativt att du har erfarenhet inom branschen. Meriterande är om du även kan prata engelska.
För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Som anställd vid café Ruselegården är du en representant för Gammplatsen och för Skogs- och samemuseet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
Hos Skogs- och samemuseet är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i vår verksamhet. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare hos Skogs- och samemuseet ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Skogs- och samemuseet följer de personalpolitiska villkor och förmåner som Lycksele kommun erbjuder. För mer information om personalförmåner, se länk:www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Visstidsanställning under sommarsäsongen 2026.
Omfattning: 75-100%
Tillträde: Enligt överenskommelse, dock senast i juni månad.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteteter som mångfald tillför organisationen.
Vi undanber oss all kontakt från annonsförsäljare som inte söker tjänsten.
Känner du utifrån vad du läst om oss- att du skulle passa in som caféföreståndare på Café Ruselegården? Varmt välkommen med din ansökan märkt med 1275, senast 2026-02-28. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Eva Lundström, Skogs- och samemuseet i Lycksele AB, Box 176, 921 23 Lycksele
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele kommun
(org.nr 212000-2635), http://www.lycksele.se Arbetsplats
Lycksele Kommun Kontakt
Intendent Skogs- och samemuseet i Lycksele AB
Magnus Andersson magnus.andersson@lycksele.se 0950-177 48 Jobbnummer
9719039