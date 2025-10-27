Cafébiträde till Café Crema
Café Crema Stockholm AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-10-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Café Crema Stockholm AB i Stockholm
Hej!
Letar du efter ett roligt och fartfyllt jobb med många bollar i luften samtidigt? Är du serviceinriktad, social och älskar doften av nybakade kanelbullar? Då har vi det perfekta jobbet för dig!
Café Crema expanderar och söker nu cafébiträden på heltid med start omgående som vill bli en del av vårt team! Publiceringsdatum2025-10-27Om företaget
Café Crema Stockholm AB är ett familjärt företag utöver det vanliga med passion för kvalitet, service och gemenskap. Vi sätter alltid kvalité och gästupplevelsen i fokus, och vi vet att för att uppnå det så är det viktigt att våra anställda känner en gemenskap och drivkraft i arbetet. Vi är inte rädda för att sätta höga mål och att våga ta risker, för vi är övertygade om att rätt inställning tar oss långt och även smittar av sig på alla som är med på vår resa.
Idag driver vi fem enheter i Stockholm - två caféer, två gelaterior, och snart en helt ny Café Crema-enhet på Pilgatan 28 i centrala Stockholm, men vi är bara i början av vår resa. Joina oss idag för att bli en del av familjen!
Din nya roll
Som Cafébiträde hos oss är du en nyckelperson i den dagliga driften. Du välkomnar gäster, tillreder kaffe, smörgåsar, mat och drycker, följer våra rutiner, hanterar kassan och ser till att caféet alltid är rent och välkomnande.
För att trivas i rollen måste du vara social, trevlig och älska att arbeta med och för människor. Du är initiativrik, självgående och klarar av att arbeta i ett högt tempo. Kort sagt: du är ansiktet utåt mot våra gäster och bidrar till att skapa den varma atmosfären som Café Crema är känd för.
Vi söker dig som
Är glad, social och positiv även under stressiga perioder och genuint vill bli en del av vårt team och ta Café Crema till nya höjder
Har en stark känsla för service och vill skapa en wow-upplevelse för våra gäster
Är ansvarstagande och klarar av att jobba självständigt
Är ordningsam och är väldigt bra på att hålla rent omkring dig
Är en lagspelare som kan ställa upp och är samarbetsvillig med teamet
Trivs med högt tempo och gillar att ha många bollar i luften
Är flexibel med arbetstider, morgonpigg och tillgänglig för helgarbete
Talar flytande svenska och engelska
Högst meriterande om du har relevant arbetserfarenhet och/eller baristakunskaper. Arbetsuppgifter
Välkomna och ta hand om våra gäster samt säkerställa att alla i teamet gör detsamma
Göra kaffe och andra drycker
Förbereda och servera smörgåsar, enklare maträtter och bakverk
Sköta kassan, ta/förbereda beställningar och visa kunskap om vårt varumärke
Lägga beställningar och fylla på varor i kylar och hyllor
Hantera öppning och stängning av caféet självständigt enligt fastställda rutiner
Säkerställa att våra gäster lämnar butiken nöjda och att hela teamet levererar en wow-gästupplevelse
Hålla caféet ren och organiserad
Ansvara för att caféet alltid är attraktiv och säljande
Övrig information
Tjänsten är på heltid i genomsnitt 40 timmar per vecka
6 månaders provanställning med start omgående
Arbetet kan ske på samtliga av våra caféer och gelaterior i Stockholm, men främst på våra enheter på Kungsholmen (Pilgatan 28/Lindhagensgatan 149).
Upplärning sker på våra befintliga enheter
Urval sker löpande och intervjuer omgående. Tjänsten tillsättas redan denna eller nästa vecka, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen att söka! Vi ser fram emot att ha dig i vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Café Crema Stockholm AB
(org.nr 559254-9025)
Pilgatan 28 (visa karta
)
112 23 STOCKHOLM Arbetsplats
Café Crema Kontakt
VD
Arian Amirbadvy arian@cafecrema.se Jobbnummer
9575290