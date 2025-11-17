Cafebiträde skolcafé Östrabo 1
2025-11-17
Vi har ett elevcafé beläget i entrén på Östrabo 1.
Vi har ett elevcafé beläget i entrén på Östrabo 1.
Som cafébiträde brinner du för god service och gott bemötande gentemot våra elever. Du är en pålitlig och positiv person som kan hantera att det blir stressigt vissa dagar. Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av förbereda varor till försäljning, ta emot leveranser, sälja i caféet, disk, städ och allt som hör ett café till. Arbetstiderna är dagtid.
Större delen av dagen arbetar du tillsammans med caféföreståndare.
Vem söker vi?
- Vi söker dig som har ett gott bemötande och en god värdegrund.
- Du behöver vara strukturerad och ordningsam.Övrig information
Erfarenhet från arbete i café är meriterande. Du behöver kunna arbeta efter livsmedelsverkets riktlinjer med god kännedom om hygien och mathållning.
För tjänster där lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg krävs ska detta lämnas in före anställning.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/566". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Arbetsplats
Uddevalla Kommun, Barn och utbildning Kontakt
Linda Lehtinen 0522-697417 Jobbnummer
9609127