Cafebiträde med ansvar

Fika & Wine är ett svenskt brasserikoncept som förenar husmanskost, fikakultur, svensk dryckestradition och historisk miljö i en modern och varm helhet. Vi är ett litet familjeföretag som värnar om trivsel, trygghet och arbetsglädje - både för våra gäster och vår personal. Hos oss ska man känna sig sedd, välkommen och uppskattad.
Restaurangen ligger i de anrika 1500-talsvalven i Gamla Stan och är inspirerad av svensk designtradition med färger, former och material från Carl Larsson, Sundborn och klassiskt hantverk. Miljön är varm, personlig och tidlös, med en stor inbjudande bar och ett rustikt vinvalv där vi tar emot sällskap och event.
Mat & Dryck hos oss
Vi lagar svensk husmanskost med omtanke - klassiker som köttbullar, raggmunk, Wallenbergare, sill, soppor och efterrätter. Menyerna är säsongsdrivna och bygger på svenska råvaror.
Dryckesprofilen har en stark svensk förankring, med särskilt fokus på vårt samarbete med Åhus Vingård. Vi arbetar även med europeiska kvalitetsviner, svenska öl, cider och ett genomtänkt alkoholfritt utbud. Vårt signaturpaket "Svensk Afton" är en uppskattad helhetsupplevelse för kvällsgäster och grupper.
Miljö & Gästmöte
Vår interiör speglar svensk kulturhistoria genom träslag, textilier, klassiska mönster och en mjuk färgpalett. Uteserveringen är skandinaviskt stilren och harmoniserar med Gamla Stans miljö.
Service hos oss ska alltid kännas varm, personlig och professionell. Vi är en destination för turister som vill ha en äkta svensk upplevelse, samtidigt som vi är en naturlig kvarterskrog för lokala gäster. Luncherna är lugna och stabila - kvällarna livliga och stämningsfulla.
Varumärkesidentitet
Fika & Wine står för:
Svensk tradition tolkad för idag
Äkthet, hantverk och kvalitet
En arbetsplats med värme, omtanke och familjär känsla
En restaurang med historia, själ och kultur
Ett långsiktigt familjedrivet engagemang
All kommunikation - från menyer till sociala medier - bär samma svenska formspråk.
Affärsmodell & Målgrupp
Vi arbetar med:
Stabil lunchservice
Husmanskost och vin på kvällstid
Grupper, event och provningar i vinvalvet
Säsongsvariation genom svenska menyer, Svensk Afton och julbord
Våra gäster är stockholmare som uppskattar svensk matidentitet, turister som söker något genuint svenskt och företag eller grupper som vill boka en unik miljö.
Det som gör Fika & Wine unikt
Vi kombinerar svensk husman, svenska viner, historiska valv, egen fikaproduktion och ett genomarbetat svenskt designuttryck. Resultatet är en restaurang som känns både samtida och djupt rotad i tradition - en av få platser i Stockholm där svensk mat-, vin- och kulturhistoria möts i ett levande och modernt sammanhang.
Vilken roll söker vi?
Vi söker dig som vill arbeta i front of house och som trivs med att möta gäster i olika delar av verksamheten. Rollen är bred och utvecklande - du kommer att arbeta både som servis, cafebiträde och vid behov som hovmästare.
Det innebär att du:
Tar hand om våra gäster med värme och professionalism
Serverar mat och dryck, hanterar kassa och håller ordning i matsal och café
Förbereder och presenterar fika, bakverk och drycker
Guidar gästerna genom vår meny och vårt svenska dryckesutbud
Stöttar i serviceflödet vid lunch, kvällar och event
Kan ta ett större ansvarspass som hovmästare vid behov (bokningar, bordsplanering, gästbemötande)
Vi letar efter en person som är social, trygg, strukturerad och tycker om att skapa en positiv upplevelse för både gäster och kollegor.
Om du har erfarenhet från kafé, restaurang eller hotell - eller har arbetat i en roll där service står i centrum - är det en stor fördel.
