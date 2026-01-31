Cafébiträde(helger)- Tegnérs Bageri Ekerö
2026-01-31
Cafébiträde - helgarbete
Tegnérs Bageri Ekerö
Tegnérs Bageri är ett hantverksbageri med café, där vi varje dag erbjuder nybakat bröd, bakverk, kaffe och mat i en miljö som ska kännas trevlig, genomtänkt och välkomnande. Vi värdesätter kvalitet i både produkter och bemötande, och jobbar nära varandra för att få vardagen att fungera smidigt.
Vi söker nu ett erfaret cafébiträde för helgarbete till vår enhet i Ekerö. Rollen passar dig som trivs i caféarbete, gillar tempo och vill bidra till att både gäster och kollegor får en bra helg på jobbet.Publiceringsdatum2026-01-31Om tjänsten
Tjänsten avser helgarbete varannan eller var tredje helg (lördag och söndag), med pass från öppning till stängning.
Anställningen är extra vid behov, med möjlighet till fler pass för rätt person över tid.
Du blir en viktig del av teamet under våra mest intensiva dagar och behöver trivas med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.Dina arbetsuppgifter
Möta gäster på ett trevligt och professionellt sätt
Arbeta i kassa och servering
Göra kaffe och espresso med god kvalitet
Hålla rent och snyggt i servering, disk och gästytor
Fylla på och fronta produkter i montern
Hjälpa till med enklare uppgifter i kallskänk vid behov
Bidra till att arbetet flyter på under dagen
Arbetstider
Helgarbete varannan eller var tredje helg
Lördag och söndag
Pass från öppning till stängning
Extra vid behov, med möjlighet till fler pass för rätt person
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet från café, restaurang eller liknande servicearbete
Är trygg i kassa och espressomaskin
Har ett bra bemötande och gillar att arbeta med människor
Tar ansvar och kan hålla tempo när det behövs
Trivs i team men klarar även att arbeta självständigt
Har god svenska, engelska är meriterande
Bor så att du enkelt kan ta dig till arbetsplatsen i Ekerö
Hos oss
Hos Tegnérs arbetar vi nära varandra och hjälps åt för att skapa en bra arbetsdag. Vi tror på ordning, sunt förnuft och ett schysst samarbete - så att både gäster och personal trivs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Sök via länken! Arbetsgivare Tegnérs Bageri Ekerö AB
(org.nr 559267-5671)
Bryggavägen 143 (visa karta
)
178 51 EKERÖ Arbetsplats
Tegnérs Bageri Ekerö Jobbnummer
9715656