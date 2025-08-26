Cafébiträde Graffiti Café
2025-08-26
Söker du ett utmanande och utvecklande jobb med goda chanser att avancera?
Älskar du att småprata med kunder, ge lite extra kärlek åt upplägget på tallriken och att känna stolthet över att din arbetsplats är välskött när du jobbar?
Då passar du in hos oss!
Graffiti Café är en snabbmatskedja med fokus på bakade potatisar och sallader men vi har även frukost, fika, glass och alla sorters kaffe. All mat tillreds "on demand" och framför kund efter dess önskemål varför kunskap/erfarenhet av upplägg/mathantering är ett plus.
Vi söker en glädjespridare som vill vara en del av ett team men som ändå gillar att jobba självständigt. Någon som är effektiv men ändå tar sig tid för en trevlig kommentar eller kan ge en hjälpande hand.
Vi letar nu efter en extra hand i köket så till stor del är det förberedning/uppläggning av mat och vana vid köksarbete/hantering av kniv är meriterande.
Vi är i behov av medarbetare på ca 75% och arbetspassen är både dagtid/kvällstid och helger. Viktigt är att man kan både dagtid på vardagar och helger såväl som kväll dvs om du studerar på gymnasiet är tjänsten inte aktuell för dig. Tjänsten behöver tillträdas på deltid/upplärning under september månad.
Arbetsplatsen är främst på Hyllie och i Bunkeflostrand, men pass på andra enheter i Malmö samt systerrestauranger kan förekomma.
Har du haft en ledande position inom branschen och har du ambitionen att växa med företaget så är det starkt meriterande då vi ständigt söker efter nya franchisetagare - för rätt person finns möjlighet att ta över caféet och börja driva eget!
Tror du att det är dig vi söker? Skicka in ett CV där det framgår var du jobbat tidigare och hur mycket samt hur länge och ett personligt brev där du motiverar varför du passar in hos oss och varför en deltidstjänst fungerar för dig.
Vi tar endast emot ansökningar via mail och ber er att inte kontakta enheten då personalen på plats tyvärr inte kan svara på frågor om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: petra@graffiticafe.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gerdes & Lönnqvist AB
(org.nr 556897-4793) Jobbnummer
9477378