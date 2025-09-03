Cafebiträde/Butiksbiträde
Lindquists Konditori är ett gammalt anrikt konditori som har funnit i samma lokal sedan 1915.
Vi bakar allt i vår egna lokal. Vi söker dig som har kassa- och service vana -Deltid ca 60%till 80%, är social och trivs med att träffa människor. Som person har du en förmåga att ta tag i saker och ser helheten men samtidigt uppmärksammar detaljer. Du är duktig på kundrelationer och trivs med att jobba i butiksmiljö. Du är flexibel och tycker om att jobba med olika arbetsuppgifter; allt ifrån att städa i butiken till att jobba med mer försäljning och vårda om kundrelationer. Butiken har öppet alla dagar i veckan, vilket innebär att man måste vara förberedd att jobba obekväma tider. Lindquists Konditori söker ännu en person på heltid (som är över 18 år), som kan hjälpa oss med förekommande arbetsuppgifter som butiksbiträde. Under sommaren 2012, renoverades Lindquists konditori med syftet att förbättra det konditori som gjorde succé för första gången 1915. Vi vill erbjuda våra kunder möjligheten att följa med oss tillbaka i tiden, till härligt hembakat bröd igen. Med höga förväntningar önskar vi ditt engagemang hos oss. Anställning och inskolning påbörjas omgående. Vi söker dig som har kassa- och service vana, är social och trivs med att träffa människor. Som person har du en förmåga att ta tag i saker och ser helheten men samtidigt uppmärksammar detaljer. Du är duktig på kundrelationer och trivs med att jobba i butiksmiljö. Du är flexibel och tycker om att jobba med olika arbetsuppgifter; allt ifrån att städa i butiken till att jobba med mer försäljning och vårda om kundrelationer. Butiken har öppet alla dagar i veckan, vilket innebär att man måste vara förberedd att jobba obekväma tider.
Svenska språket är ett grundläggande krav för tjänsten
Tjänsten är inte lämplig för personer som fortfarande studerar.
Arbetsuppgifter: Som butiksbiträde kommer du att arbeta med försäljning av produkter, kundrelationer, kassa och ta emot beställningar. Du kommer att arbeta i team tillsammans med minst ett annat butiksbiträde. Det är stort fokus på kundrelation, då det är ofta återkommande kunder i butiken. Rekryteringen är i full gång, så sök tjänsten redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: order@lindquists.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "butiksbiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stadsbageriet i Stockholm AB
(org.nr 556762-1288), http://www.lindquists.nu
Odengatan 27 (visa karta
)
113 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Lindquist Konditori Kontakt
Bassel Doumit order@lindquists.nu Jobbnummer
9491008