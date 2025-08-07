Cafebiträde/barista
Cassi AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-08-07
Vi söker cafébiträde till vår kaffe- och dessertbar då vår nuvarande stjärna kommit in på en efterlängtad utbildning. I tjänsten ingår att servera kaffe, dessert, glass etc diskplock, skriva menyer m m. Arbetstid måndag-fredag 12-20.30. Vi är en kvarterskrog på Östermalm med stor och trogen kundkrets. Vi söker dig som älskar service, är utåtriktad, stresstålig, noggrann och har erfarenhet av liknande jobb. Lön enligt avtal. Maila oss vid intresse så ses vi snarast! Så ansöker du
E-post: cassi@cassi.se
Michel Fitoussy cassi@cassi.se
