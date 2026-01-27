Cafebiträde
surÅdeg sales&logistik AB / Servitörsjobb / Nacka Visa alla servitörsjobb i Nacka
2026-01-27
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos surÅdeg sales&logistik AB i Nacka
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Cafébiträde SurÅdeg Älta
Vi söker glada och serviceinriktade cafébiträden
Gillar du att jobba med människor, ge bra service och vara en del av ett härligt team? Då kan du vara den vi söker!
Som cafébiträde hos oss är du en viktig del av helhetsupplevelsen för våra gäster. Arbetet är varierande och innefattar allt från kundservice och kassaarbete till förberedelser, påfyllning och att hålla caféet rent och inbjudande.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för service och kundbemötande
Är glad, positiv och tycker om att arbeta i team
Har gott ordningssinne och tar ansvar för din arbetsplats
Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifterPubliceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Arbetstider enligt schema
Arbete på helger och röda dagar ingår
Varierande arbetspass
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsplats med stark teamkänsla
Ett omväxlande arbete i ett högt tempo
Möjlighet att utvecklas inom café och service
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Kortare variation för tex Instagram
Vi söker glada cafébiträden
Älskar du service, gillar att jobba i team och har ordningssinne? Då vill vi träffa dig!
Arbetet är varierande och består av kundservice, kassaarbete, förberedelser och att hålla caféet rent och trivsamt.
Vi söker dig som är:
Positiv och serviceinriktad
En lagspelare med god teamkänsla
Noggrann och ordningsam
Arbetstid: Schema med arbete vardagar, helger och röda dagar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: jobb@suradeg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Älta". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare surÅdeg sales&logistik AB
(org.nr 559057-3415)
Älta centrum (visa karta
)
138 32 ÄLTA Arbetsplats
SurÅDeg Stenugnsbageri Jobbnummer
9707543