Café Biträde Öhrmans Östermälarstrand

2026-02-22
Nu går vi mot varmare tider där det innebär en hel del fikasugna människor på Östermälarstrand, vi går mot en spännande tid då mycket nytt kommer att ske på Öhrmans.
Vi söker 1-2 café biträden, erfarenhet är att föredra. Du ska älska att jobba med andra kollegor och vara stresstålig.
Ena stunden gör du våra populära poke bowl och i nästa gång gör du en latte/capuccino med kärlek. För att i nästa skede tappa upp en stor stark i våra frostade glas.
Du ska kunna jobba dagtid, kvällstid samt helger.
Endast sökande via mail
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
via mail
E-post: ohrmans@outlook.com
Detta är ett deltidsjobb.
723 56 VÄSTERÅS
9756270