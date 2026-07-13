Cafe biträde
Nya Hembageriet L. Hällström Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Karlskrona Visa alla restaurangbiträdesjobb i Karlskrona
2026-07-13
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Personal sökes till sommar cafe'
Befattningsbeskrivning – Cafébiträde Cafe nyfiket Karlskrona
Titel: Cafébiträde
Arbetsplats: Cafe' Bistro & Bar
Bergqvistska gården Karlskrona
Rapporterar till: Caféansvarig / RestaurangchefPubliceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Som cafébiträde ansvarar du för att ge gästerna en trevlig och professionell service. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Servering av kaffe, dryck, smörgåsar och enklare rätter
Kassaarbete och hantering av betalningar
Förberedelse av mat och bakverk
Disk, städning och hålla caféet rent och inbjudande
Påfyllning av varor och enklare lagerhantering
Följa hygien- och säkerhetsrutiner
Bidra till en positiv stämning för både gäster och kollegor Kvalifikationer
Serviceinriktad och positiv inställning
God samarbetsförmåga och stresstålighet
Förmåga att arbeta självständigt
Tidigare erfarenhet av café- eller restaurangarbete är meriterande men inget krav
Grundläggande kunskaper i svenska (tal och förståelse) Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande och noggrann
Flexibel och lösningsorienterad
• Arbetstider
• Timanställning
• Avser juli- augusti
• Varierande arbetstider, inklusive dagtid, kvällar och helger.
Kontaktperson: Enemias Hernandez
Tel : 0761 722836
Mail : eh@kulturgardar.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
Via E post alternativt Telefon
E-post: eh@kulturgardar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "cafe ' biträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nya Hembageriet L. Hällström Aktiebolag
(org.nr 556089-5236)
Borgmästaregatan 19 (visa karta
)
371 15 KARLSKRONA Arbetsplats
Hällström AB, Nya Hembageriet L Kontakt
enemias hernandez enemias@live.se 195304182735 Jobbnummer
10001210