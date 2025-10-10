CAD Solution Senior Expert | Stockholm
Experis AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en erfaren CAD-expert med passion för innovation, systemintegration och digital transformation? Vill du spela en nyckelroll i att forma framtidens CAD-lösningar inom en global och tekniskt avancerad organisation? Just nu söker Jefferson Wells en CAD Solution Senior Expert till vår kund i Stockholm - välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Stockholm
Start: Så snart som möjligt
Uppdrag: Konsultuppdrag på 100% till och med juni 2027
Om uppdraget
I rollen som CAD Solution Senior Expert kommer du att ha en central och ledande roll i implementeringen, utvecklingen och optimeringen av CAD-lösningar inom organisationen. Du ansvarar för helheten - från strategi till operativt genomförande - och fungerar som både teknisk expert och förändringsledare i organisationens digitala utveckling.
Ditt fokus ligger på att säkerställa att CAD-system, metoder och processer stödjer verksamhetens mål och bidrar till effektivitet, kvalitet och innovation. Du kommer även att samarbeta nära med interna intressenter och externa partners för att skapa långsiktiga lösningar som stärker företagets tekniska kapacitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Leda implementering och integration av nya CAD-lösningar och metoder i organisationen.
* Optimera befintliga CAD-system och processer för ökad effektivitet och kvalitet.
* Samverka med affärsverksamheten och externa partners för att säkerställa strategisk anpassning.
* Hantera projekt inom CAD-området från start till leverans, med fokus på tid, kvalitet och resultat.
* Driva förändringsledning och främja användning av nya verktyg och arbetssätt.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en erfaren CAD-specialist med stark teknisk kompetens, strategiskt tänkande och förmåga att driva förändring. Du har en bakgrund inom systemteknik, modellbaserad design och produktutveckling, och trivs i en roll där du kombinerar teknik, projektledning och samarbete.
Du är kommunikativ, lösningsorienterad och van vid att arbeta i en internationell miljö med många kontaktytor. För att lyckas i rollen krävs både djup teknisk förståelse och förmågan att omsätta strategier till praktiska och hållbara resultat.
Vi ser gärna att du har:
* Civilingenjörsexamen eller motsvarande teknisk utbildning.
* Gedigen erfarenhet av Teamcenter och NX CAD (krav).
* Praktisk erfarenhet av NX CAD-verktyg och tillhörande metoder.
* Goda kunskaper inom Product Data Management (PDM) samt CAD/CAE-applikationer.
* Dokumenterad erfarenhet av projektledning inom komplexa uppdrag.
* Stark förståelse för system engineering, modellbaserad design och modulär produktarkitektur.
* Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.Publiceringsdatum2025-10-10Dina personliga egenskaper
* Du samarbetar effektivt och främjar tvärfunktionellt arbete.
* Du kommunicerar tydligt och övertygande på alla nivåer.
* Du har en analytisk och strategisk förmåga att lösa komplexa problem.
* Du prioriterar smart och hanterar flera uppgifter parallellt med hög precision.
* Du är proaktiv och driver förbättringar som bidrar till verksamhetens långsiktiga mål.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Med vår djupa branschkunskap och vårt omfattande nätverk hjälper vi organisationer att växa och individer att utvecklas. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i över 50 länder världen över, som en del av ManpowerGroup. Vi erbjuder spännande uppdrag hos några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare - och hjälper dig ta nästa steg i din karriär.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan redan idag genom att registrera ditt CV. Urval och intervjuer sker löpande. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "0c8c1487-09e1-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Ella Peterson Ella.Petersson1@jeffersonwells.se Jobbnummer
9550877