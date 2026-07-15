C-kortschaufför
Poolia AB / Montörsjobb / Umeå Visa alla montörsjobb i Umeå
2026-07-15
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Som chaufför/montör arbetar du med att ställa ut och montering av sopkärl runt om i Umeå kommun. Tillsammans med en kollega ansvarar du för transport, montering och ett professionellt bemötande ute hos kund.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Vi söker nu chaufförer till ett projekt på heltid i Umeå med start den 17 augusti till november ut (med möjlighet till förlängning). Uppdraget utförs åt Stöcksjö Trafik AB, som ansvarar för byte av sopkärl inom Umeå kommun. Anställningen kommer att vara via Uniflex.
Arbetet innebär att du tillsammans med en kollega hämtar material, monterar nya sopkärl samt kör ut och byter befintliga kärl hos hushåll och verksamheter. Arbetet sker ute på plats runt om i kommunen med ett högt tempo och innebär daglig kontakt med allmänheten. Det är därför viktigt att du är ansvarstagande och kan bemöta människor på ett professionellt sätt.
Vem är du?
Krav: • C-körkort med YKB
Vi söker dig som: • Är pålitlig, ansvarstagande och noggrann • Trivs med ett fysiskt och praktiskt arbete • Har god samarbetsförmåga • Är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande • Tidigare erfarenhet av montering, transport, renhållning eller liknande arbete är meriterande men inget krav.
Om verksamheten
Stöcksjö Trafik AB är ett etablerat transport- och logistikföretag med lång erfarenhet av avfalls- och samhällsnära tjänster. Företaget är känt för sitt strukturerade arbetssätt, höga kvalitet och goda bemötande. Urval och intervjuer sker löpande, vänta därmed inte med din ansökan. Anställningen sker via Uniflex, som är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Hos Uniflex blir du anställd med kollektivavtal, trygga anställningsvillkor och en närvarande konsultchef som följer dig under uppdraget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7892508-2101521". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Västra Norrlandsgatan 10 (visa karta
)
903 27 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10003465