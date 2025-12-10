C-chaufför sökes till kund i Malmö
2025-12-10
Vi söker nu C-chaufförer till uppdrag i Malmö. Hos kunden får du jobba i ett företag med tydlig struktur, stark arbetsgemenskap och stor möjlighet till utveckling inom transport och logistik. Arbetet är förlagt på dagtid 07.00-16.00. Start och sluttid kan variera, därav kommer flexibiliteten att vara av stor vikt.
Du blir en viktig del av verksamheten och ansvarar för att leverera varor till våra kunder på ett säkert, effektivt och professionellt sätt.Dina arbetsuppgifter
Köra tunga lastbilar (C-behörighet) för distribution inom regionen
Lasta och lossa gods på terminal och hos kund
Säkerställa att leveranser sker i tid och med hög service
Hantera fraktdokument och rapportera avvikelser
Utföra enklare daglig tillsyn av fordonet
Profil & bakgrund
Körkort C samt giltigt YKB
Truckkort A1-A4 & B1-B4
Erfarenhet av att köra lastbil och släp - gärna i distributions- eller fjärrtrafik
God vana av att arbeta självständigt och strukturera din arbetsdag
God svenska i tal och skrift - engelska är meriterande
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och har ett professionellt bemötande. Du gillar att arbeta i en varierad vardag, är serviceinriktad och lösningsorienterad. Säkerhet viktigt för dig och du bidrar gärna med god stämning i teamet. Vidare söker vi dig med annan huvudsaklig sysselsättning då detta är en behovsanställning. Låter detta intressant? Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas före sista ansökningsdag
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
