C-chaufför, Eslöv
Logent AB / Fordonsförarjobb / Eslöv Visa alla fordonsförarjobb i Eslöv
2025-09-01
Vi söker C chaufför till vår kund i Eslöv under vecka 42. Kanske söker du en tillfällig sysselsättning och vill utöka erfarenhet och kompetens med lastbilskörning. Då är denna tjänst för dig.
Arbetstiderna är måndag till torsdag kl. 06:00-15:00 och fredag kl. 06:00-13:00.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Köra lastbil med trailer mellan fabrik och lager
Lasta och lossa gods
Vad söker vi?
Du är serviceinriktad och levererar god kvalitet
Du är driven och strukturerad i ditt arbetssätt
Ansvarstagande och initiativtagande
God samarbetsförmåga
Krav för tjänsten:
C-körkort
YKB (Yrkeskompetensbevis)
Truckkort (A1-4, B1-B3) och truckerfarenhet
Meriterande: CE-kort
Erfarenhet av lastväxling
Erfarenhet av liftdumperagrregat
Om ansökan:
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent AB
(org.nr 556634-4429), http://www.logent.se Arbetsplats
Logent Jobbnummer
9485895