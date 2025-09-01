C-chaufför, Eslöv

Logent AB / Fordonsförarjobb / Eslöv
2025-09-01


Vi söker C chaufför till vår kund i Eslöv under vecka 42. Kanske söker du en tillfällig sysselsättning och vill utöka erfarenhet och kompetens med lastbilskörning. Då är denna tjänst för dig.
Arbetstiderna är måndag till torsdag kl. 06:00-15:00 och fredag kl. 06:00-13:00.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Köra lastbil med trailer mellan fabrik och lager
Lasta och lossa gods

Vad söker vi?
Du är serviceinriktad och levererar god kvalitet
Du är driven och strukturerad i ditt arbetssätt
Ansvarstagande och initiativtagande
God samarbetsförmåga

Krav för tjänsten:
C-körkort
YKB (Yrkeskompetensbevis)
Truckkort (A1-4, B1-B3) och truckerfarenhet
Meriterande: CE-kort
Erfarenhet av lastväxling
Erfarenhet av liftdumperagrregat

Om ansökan:
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logent AB (org.nr 556634-4429), http://www.logent.se

Arbetsplats
Logent

Jobbnummer
9485895

