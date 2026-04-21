C-chaufför
2026-04-21
Nu söker vi dig som har C-körkort och vill köra under sommaren hos vår kund i Borås med omnejd. Vi letar efter dig som har hög arbetsmoral, gillar att ta ansvar och är självgående. Välkommen med din ansökan!
Som C-chaufför kommer du att köra mellan terminaler och till kundadresser i Borås med omnejd. Arbetet innebär både att hämta och leverera gods och i vissa fall även lasta själv, därför är det meriterande om du har truckkort. Du kommer arbeta heltid, men arbetstiderna varierar - oftast börjar du tidigt på morgonen eller förmiddagen och passen kan vara både längre och kortare.
Uppdraget sträcker sig till vecka 33-34 med god möjlighet till förlängning. Upplärning sker så snart som möjligt, men vi har förståelse om du har uppsägningstid. Kvalifikationer
C-körkort
Giltigt YKB
Förarkort
God svenska i tal och skrift
Bekväm med att arbeta med handdatorer
Meriterande
Truckkort
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig. Så ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag så ansökan så snart som möjligt!
Vid frågor eller funderingar så ber vi er kontakta eller Karol Doyo karol.doyo@onepartnergroup.se
.
Vi jobbar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Borås AB
(org.nr 556946-6658), https://www.onepartnergroup.se/
504 52 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Konsultchef
Karol Doyo karol.doyo@onepartnergroup.se +46738417524 Jobbnummer
9867710