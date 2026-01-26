c lastbil-chaufförer
Cargo of Sweden AB / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2026-01-26
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cargo of Sweden AB i Södertälje
vi söker en lastbilsförare som båda har erfarenhet sen tidigare eller i början av karriär, är du noggrann, självständig och redo att arbeta som lastbil förare.
som lastbilsförare är det viktigt att du klarar av att köra fordonet på ett säkert och tryggt sätt vi ser gärna att du har erfarenhet av att köra tyngre fordongärna lastbil med lastväxlare
Om dig För att passa för tjänsten ser vi att du är flexibel, pålitlig och stresstålig, samt att du snabbt kan sätta dig in i nya rutiner och arbetsuppgifter. Du är professionell i ditt uppträdande, då regelbunden kundkontakt kan uppkomma. I arbetet förekommer kontakt med arbetsledning och kollegor, vilket kräver god kommunikationsförmåga. Du har även lätt för att samarbeta och innehar god fysik då tunga lyft förekommer i arbetet.
Krav: * Körkort med behörighet C eller CE * YKB * Digitalt förarkort * Truckkort * Du behärskar svenska i tal och skrift då all kommunikation sker på svenska
du kommer att arbete med att köra från och till anläggnings material och maskiner samt byta flak och köra bort den Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
skicka ditt CV
E-post: cargo.ab@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cargo of Sweden AB
(org.nr 559218-9939) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
