Byggvän AB i Östersund - Ekonomiadministratör
Experis AB / Ekonomiassistentjobb / Östersund
2025-12-18
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige
Byggvän AB grundades 1986 i Jämtland och har sedan starten varit ett aktivt och väletablerat uthyrningsföretag i byggbranschen. Det geografiska arbetsområdet utgörs i huvudsak av Jämtland och Härjedalen. Vår kundkrets består i huvudsak av byggföretag, privatpersoner, hantverkare och kraftverk. Hyr byggställningar hos oss, vi kan erbjuda lösningar enligt de flesta önskemål och behov. Vårt personalteam erbjuder lång erfarenhet och hög kompetens, vilket tillsammans bidrar till att möta behoven hos de allra flesta av våra kunder. Oavsett krav eller önskemål hittar vi alltid lösningen. Hos oss står alltid våra kunders säkerhet i fokus. Vi jobbar för en god arbetsmiljö och trygghet för våra beställare där vi garanterar byggnadsställningar av hög kvalitet. Vår anläggning finns i Lugnvik utanför Östersund. I koncernen finns också Byggvän fastigheter AB och K Rejto Entreprenad bland annat. Totalt är vi ca 15 anställa.
Är du en driven och självgående person med några års erfarenhet av arbete inom ekonomi/löpande bokföring som också uppskattar att jobba med en del administrativa uppgifter - då kan du vara rätt person för oss! Kanske är det dig vi kan hälsa välkommen till oss på Byggvän!
Vem är du?
Vi söker dig som har ekonomiskt utbildning, gärna på eftergymnasial nivå, och några års erfarenhet av ekonomiskt arbete, gärna från fastighetsbranschen. Du har jobbat med löpande redovisning, skött in- och utbetalningar och övrigt som ingår i rollen. Du är van att sköta administrativa uppgifter och tar utan problem ett helhetsansvar. Vi ser med fördel på att du har erfarenhet av fastighetsadministration. Som person är du trygg i din roll, flexibel och initiativtagande.
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde 1 juni-26.
Ansökan och kontakt
Du söker tjänsten via jeffersonwells.se där du laddar upp CV och personligt brev i pdf-format. Om du har frågor är välkommen att kontakta rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist på 070 - 377 20 63 alt via mail annakarin.bergqvist@jeffersonwells.se
Vi jobbar med löpande urval så sök gärna tjänsten redan idag!
Sista ansökningsdag är: 18 januari - 26
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Arbetsgivare Experis AB
Byggvän
AnnaKarin Bergqvist +46703772063
9654048