Byggprojektör - A
Grön Form Arkitektur & Miljö AB / Arkitektjobb / Åre Visa alla arkitektjobb i Åre
2025-09-30
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grön Form Arkitektur & Miljö AB i Åre
GRÖN FORM Arkitektur & Miljö har varit verksamma i den svenska fjällvärlden i 25 år. Vi söker en driven CAD-projektör med god förmåga att omsätta förstudier och skisser till presentationsmaterial, förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Det är meriterande om du behärskar Archicad och bra om du dessutom har erfarenhet av att arbeta med t.ex Rhino och Lumion. Har du dessutom erfarenhet av AI i projekteringssammanhang är det ännu bättre.
Vi är ett litet och kreativt företag som söker en person som vill utvecklas och som är ansvarsfull och plikttrogen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: info@gronform.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Byggprojektör - A". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grön Form Arkitektur & Miljö AB
(org.nr 556744-4111) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Grön Form Arkitektur & Miljö AB Jobbnummer
9533132