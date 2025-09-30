Byggprojektör - A

Grön Form Arkitektur & Miljö AB / Arkitektjobb / Åre
2025-09-30


Visa alla arkitektjobb i Åre, Krokom, Östersund, Strömsund, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Grön Form Arkitektur & Miljö AB i Åre

GRÖN FORM Arkitektur & Miljö har varit verksamma i den svenska fjällvärlden i 25 år. Vi söker en driven CAD-projektör med god förmåga att omsätta förstudier och skisser till presentationsmaterial, förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Det är meriterande om du behärskar Archicad och bra om du dessutom har erfarenhet av att arbeta med t.ex Rhino och Lumion. Har du dessutom erfarenhet av AI i projekteringssammanhang är det ännu bättre.
Vi är ett litet och kreativt företag som söker en person som vill utvecklas och som är ansvarsfull och plikttrogen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: info@gronform.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Byggprojektör - A".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Grön Form Arkitektur & Miljö AB (org.nr 556744-4111)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Grön Form Arkitektur & Miljö AB

Jobbnummer
9533132

Prenumerera på jobb från Grön Form Arkitektur & Miljö AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Grön Form Arkitektur & Miljö AB: