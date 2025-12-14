Byggprojektledare till Åhléns
Om din roll
I rollen som Byggprojektledare hos oss på Åhléns ansvarar du för att driva och leda våra större bygg- och etableringsprojekt från start till mål. Du projektleder nyetableringar av varuhus och ombyggnationer av befintliga varuhus. Du arbetar nära både interna och externa intressenter och säkerställer att våra butiker får de bästa förutsättningarna och håller ihop funktion, design och kundupplevelse.
Exempel på arbetsuppgifter:
Projektleda större och mindre renoverings-/ombyggnads- samt nybyggnads/nedläggningsprojekt.
Sätta tidplan, kvalitet, delmål och budget för projektet och säkerställa att planerna hålls inom ramarna
Leda projektering inkl. inredning, bygghadnligar, konsulter, IT, VM, Bygglov etc.
Välja och upphandla leverantörer, långsiktiga och projektspecifika
Beställningar av inredning
Verka mellan hyresvärd och hyresgäst och säkerställa fortsatt bra villkor genom nätverk och relationsbyggande
Arbeta proaktivt och med god planering samt säkerhetsställa en tydlig kommunikation mellan interna och externa kravställare
Vi erbjuder dig:
Åhléns har funnits i många svenska hjärtan i över 120 år. Med en lång historia inom detaljhandeln fortsätter vi drivas av ständig utveckling. Hos oss får du vara med på en spännande resa där vi kombinerar vår historia med innovation och nya arbetssätt för att skapa en lönsam och hållbar framtid.
Till oss tar du med dig:
• Några års erfarenhet av att driva och leda byggprojekt inom detaljhandeln
• Erfarenhet av hela byggprocessen från signerat avtal till färdigt projekt
• Erfarenhet av att arbeta med kommersiella fastigheter
För att lyckas i rollen ser vi att du är en resultatfokuserad och affärsmässig person som trivs med att driva projekt framåt och att hitta lösningar även när förutsättningarna förändras. Du har ett starkt driv och tar ansvar för att skapa struktur, tydlighet och framdrift i dina projekt. Din flexibilitet gör att du snabbt kan ställa om vid behov, och du har lätt för att samarbeta och kommunicera med många olika typer av intressenter. Tillsammans skapar dina kvaliteter en trygg och proaktiv projektledare som bidrar till både kvalitet och tempo i vår verksamhet.
Om rekryteringen
Tjänsten är ett vikariat på heltid under 1 år med start så snart som möjligt. Du tillhör vårt huvudkontor på Dalagatan 100.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Som Byggprojektledare på Åhléns blir du en del av ett passionerat team som drivs av affärsmannaskap och entreprenörskap. Vi ger dig förtroende och möjligheten att växa i en utvecklande miljö. Med det hälsar vi dig varmt välkommen till Åhléns! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åhléns AB
(org.nr 556797-8126), https://www.ahlens.se Kontakt
Julia Andersson julia.andersson@ahlens.se Jobbnummer
9643290