Byggprojektledare idrottsanläggningar
2025-12-12
Dina arbetsuppgifter
Är du en erfaren byggprojektledare som vill vara med och bygga och utveckla Göteborgs Stads drygt 150 anläggningar bestående av sim- och idrottshallar, utegym, motionsspår, idrottsplatser, ishallar, fotbollsplaner, skateparker med mera.
Då kan du vara den vi söker!
Vi står inför en stor och spännande projektportfölj de kommande åren, där bland annat flera nya sporthallar, badhus och ishallar ska färdigställas. Fler anläggningar befinner sig dessutom i detaljplaneskede. I dagsläget omsätter vi drygt 600 miljoner kronor årligen inom ny-, om- och tillbyggnation. Utöver detta leder förvaltningen ett stort stadsutvecklingsprojekt i arenaområdet, där ett nytt centralbad med tillhörande sporthallar ska byggas. Hos oss blir du en del av ett kompetent team med projektledare, förvaltare, underhållsingenjörer, miljöspecialister och hyresförhandlare.
Som byggprojektledare på hos oss arbetar du i byggherrerollen och ansvarar för hela processen - från förstudie och programarbete till upphandling, projektering, byggledning, överlämning och garantiförvaltning. Du driver dina projekt självständigt från start till mål och ansvarar för tid, ekonomi och kvalitet.
Din roll som projektledare är bred. Projekten du ansvarar för varierar i både storlek och komplexitet, och du driver ofta flera parallellt. Du rapporterar till projektägaren och i förekommande fall till projektens styrgrupper, och samverkar med projektgruppen. Du ansvarar även för myndighetskontakter, säkerställer att nödvändiga tillstånd erhålls samt att lagar och regler efterföljs genom hela projektets gång.
I rollen väger du samman ekonomiska, tekniska och sociala aspekter för att möta verksamheternas behov och samtidigt bidra till våra högt uppsatta mål inom miljö och hållbarhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms meriterande för rollen
• Flera års erfarenhet av att självständigt driva husbyggnadsprojekt
• God insikt i fastighetsbranschen samt gedigna byggtekniska kunskaper
• Certifierad kunskap inom projektledning, exempelvis XLPM eller annan likvärdig
• Besitter grundläggande kunskaper i antura, entreprenadjuridik, plan- och bygglagen (PBL) samt upphandling enligt LOU
Till denna tjänst lägger vi stor vikt vid dina personliga kompetenser. För att lyckas som byggprojektledare hos oss ser vi att du är strukturerad, analytisk och handlingskraftig. Du inger förtroende, bygger goda relationer och har förmåga att skapa nätverk, är trygg i att leda möten och har god förhandlingsvana. Vi ser även att du har ett genuint intresse för byggprojekt, gärna med specialinriktning inom idrott.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar vi med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Edemyr, anna.edemyr@jeffersonwells.se
.
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående, dock senast 11 januari.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Intervjuer hos arbetsgivaren planeras tidigast att påbörjas i slutet av januari.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Vi på Idrotts & förening erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att växa och utvecklas. Du blir delaktig i en organisation som arbetar med positiva frågor som friskvård och meningsfull fritid. Ett bra flextidsavtal gör att både arbete och fritid får ta plats.
Vid intervju behöver du uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi ger göteborgarna förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi driver, bygger och utvecklar idrotts- och friskvårdsanläggningar samt stöttar Göteborgs föreningsliv genom bidrag och annat stöd. Just nu är vi inne i en spännande utveckling med flera nya anläggningar, nya arbetssätt och mer digitala lösningar. För mer information om förvaltningen och Göteborg Stad hittar du här: https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/idrotts--och-foreningsforvaltningen Ersättning
