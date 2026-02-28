Byggprojektledare / Entreprenadansvarig Göteborg
DCS Total Bygg och markservice AB / Byggjobb / Kungsbacka Visa alla byggjobb i Kungsbacka
2026-02-28
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DCS Total Bygg och markservice AB i Kungsbacka
, Linköping
eller i hela Sverige
Byggprojektledare / Entreprenadansvarig - Göteborg
DCS total bygg & markservice AB söker en driven och affärsorienterad byggprojektledare med ansvar för entreprenader i Göteborg. Vill du ta helhetsansvar för projekt - från kundkontakt och offert till färdigställande? Då kan detta vara rollen för dig!Publiceringsdatum2026-02-28Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för kundkontakt och bygga långsiktiga relationer
• Kalkylering och offertframtagning
• Planera, samordna och leda projekt
• Budget- och resultatansvar
• Resultatuppföljning och säkerställande av kvalitet, tid och ekonomi
• Samordning av underentreprenörer och leverantörerKvalifikationer
• Erfarenhet från byggbranschen
• Erfarenhet av projektledning eller arbetsledning
• Självgående, strukturerad och lösningsorienterad
• B-körkort
• Svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Byggteknisk utbildning
• Erfarenhet av entreprenadjuridik (AB/ABT)
• Tidigare budget- eller resultatansvar
• Erfarenhet av upphandling
• Nätverk i Göteborgsområdet
Kompetenser:
• Projektledning, erfarenhet
• Kalkylering, bygg
• Budgetansvar
• Offertframtagning
• ResultatuppföljningUtbildningsbakgrund
• Eftergymnasial utbildning, två år eller längre
• Inriktning: Bygg och anläggning / Byggprojektledning
Vi erbjuder:
• Ansvarsfull och utvecklande roll med helhetsansvar
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• Korta beslutsvägar och nära kontakt med ledning
• Konkurrenskraftiga villkor
Öppen för anpassningar:
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter den arbetssökandes behov, t.ex. handledning, arbetstempo, arbetstid eller arbetsmiljö.
Arbetsort: Göteborg
Ansökan: Skicka CV och personligt brev till info@dcsbygg.se
Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@dcsbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Byggprojektledare Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DCS Total Bygg och markservice AB
(org.nr 559444-1858), https://dcsbygg.se/
Faktorvägen 17R (visa karta
)
434 37 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
DCS Total Bygg & markservice AB Jobbnummer
9769415