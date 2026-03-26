Byggprojektledare
Kommunfastigheter i Knivsta söker en driven Byggprojektledare
Vill du driva byggprojekt som faktiskt gör skillnad - på riktigt?
I Knivsta, en av Sveriges snabbast växande kommuner, får du som Byggprojektledare en nyckelroll i utvecklingen av framtidens samhällsfastigheter. Här får du kombinera teknik, projektledning och samhällsnytta i en roll med stort eget ansvar och tydlig påverkan.
Om rollen
Som Byggprojektledare hos oss har du ett övergripande ansvar för att planera, leda och genomföra bygg- och underhållsprojekt - från tidiga skeden till färdigställande.
Du arbetar nära både interna funktioner inom bolaget, kommunen och externa aktörer och säkerställer att projekten genomförs enligt uppsatta mål avseende tid, kostnad och kvalitet. Rollen innebär stor självständighet och möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat och du rapporterar till projektchef.
Arbetsuppgifter
Leda och driva byggprojekt, om- och nybyggnation samt underhållsåtgärder.
Ansvara för projektens genomförande från planering till slutbesiktning.
Upphandla entreprenörer och konsulter enligt LOU.
Säkerställa att projekt följer budget, tidplan och kvalitetskrav.
Samordna interna och externa aktörer i projekten.
Bidra med byggteknisk kompetens i organisationen.
Arbeta med uppföljning, dokumentation och rapportering.
Du har
eftergymnasial utbildning inom bygg, projektledning eller motsvarande.
2-5 års erfarenhet av projektledning inom bygg.
erfarenhet av att arbeta enligt LOU.
god byggteknisk förståelse.
Meriterande
Erfarenhet från kommunal verksamhet.
Erfarenhet av samhällsfastigheter eller offentliga projekt.
Tjänsten kräver B-körkort.
Personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en driven och ansvarstagande person som har förmågan att självständigt driva dina projekt framåt. Du är prestigelös och lösningsorienterad, med ett naturligt fokus på att hitta vägar fram även i komplexa situationer.
Du har en god samarbetsförmåga och trivs i rollen som lagspelare, där du bidrar till ett positivt arbetsklimat och goda relationer med både kollegor och externa parter. Vidare är du kommunikativ och tydlig i din dialog, vilket gör att du skapar förtroende i dina projekt.
Vi ser också att du har en stark genomförandeförmåga, är strukturerad i ditt arbetssätt och har viljan att ta ansvar hela vägen från planering till färdigställande.
Vad Kommunfastigheter i Knivsta har att erbjuda
Hos Kommunfastigheter i Knivsta får du arbeta självständigt och chansen att växa och utvecklas i din roll. De har en varm och öppen kultur som bryr sig om varandra. De arbetar långsiktigt och alla är delaktiga i att driva utvecklingen av verksamheten.
Rollen kommer innebära stora möjligheter till eget inflytande. Bolaget har en arbetsmiljö som skapar möjligheter och vågar utveckla både dem själva och sättet de jobbar på.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Kommunfastigheter i Knivsta med Fasticon. För att säkerställa korrekt hantering av personuppgifter enligt GDPR tar Fasticon inte emot ansökningar via e-post.
Urval och intervjuer genomförs löpande. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan snarast möjligt, så länge annonsen är publicerad tar vi emot ansökningar.
Vi använder tester som en del av processen och slutkandidaten kommer att genomgå bakgrundskontroll.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jenny Tell på jenny.tell@fasticon.se
eller Anna Hommerberg på anna.hommerberg@fasticon.se
.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Läs mer på www.fasticon.se
och sök lediga jobb på www.fasticon.se/lediga-jobb.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fasticon Kompetens AB
(org.nr 556739-2476), https://www.knivstafastigheter.se/
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunfastigheter i Knivsta AB Kontakt
Anna Hommerberg anna.hommerberg@fasticon.se Jobbnummer
9821919