Byggnadssmide
2026-03-18
Vill du ha ett omväxlande och stimulerande arbete som smed där både arbetsplats och typ av byggnation skiftar?
Metrik AB är ett väletablerat smidesföretag sedan många år tillbaka och genom åren har vi haft många skiftande uppdrag inom såväl restaurangverksamhet som byggen i stora gallerior och hos privatpersoner.
Idag är vi ett åldersblandat och väl sammansvetsat gäng på mellan 5-10 personer varav 5 är fast anställda. Vi har många uppdrag tillsammans med andra företag och yrkeskategorier vilket ger en bredd och ett stort kontaktnät.
Arbetet hos oss innebär både tillverkning i vår verkstad i Länna ( Skogås ) och montering hos kunden. Vi har små personliga uppdrag på någon månad och stora uppdrag som kan vara under ett år, det innebär att vi löser uppdragen i hopp. Det som är gemensamt för samtliga våra uppdrag är att vi har mycket kundkontakter och tycker att relationen till kunden är viktig. Du måste tycka att det är roligt att möta nya människor i de uppdrag vi får och ha en god kommunikation, du måste även ha goda kunskaper i svenska då många arbetsuppgifter behöver lösas på plats och tillsammans med andra yrkeskategorier, bra kunskaper i engelska är en bonus. B-körkort behövs också för arbetet, om du inte har det behöver du vara inställd på att skaffa det omgående. Krav. Svetslicens samt ritningskunskap.
Metrik erbjuder en personlig arbetsplats med omväxlande och stimulerande arbete. Vi har en årlig friskvårdspeng och regelbundna hälsokontroller. Tjänsten är på 100 % ...lön....semester...
Vi har precis fått flera stora uppdrag och behöver förstärka vårt gäng omgående vilket innebär att vi intervjuar fortlöpande.
Välkommen att höra av dig och bifoga gärna cv och eventuella referenser.
Tomas och KjelleInfo@metrik.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: info@metrik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556113-2175), http://www.metrik.se
Fräsarvägen 3 (visa karta
142 50 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
