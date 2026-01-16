Byggnadsplåtslagare sökes

Bylins Plåt AB / Tunnplåtslagarjobb / Uddevalla
2026-01-16


Bylins Plåt AB söker nu en erfaren och engagerad byggnadsplåtslagare!
Gillar du att jobba i ett team, men också funkar bra självständigt med egna utmaningar? Då kan det här jobbet vara något för dig.

Om tjänsten
Som byggnadsplåtslagare hos oss kommer du att arbete med ett brett spektrum av plåtarbeten inom tak- och fasadarbeten, men också andra roliga uppdrag. Du får möjligheten att vara en viktig del i projekten från start till mål.
Exempel på arbetsuppgifter:
Tillverkning och montering av byggnadsplåt på tak och fasader
Montering av vattenavrinning, huvar, lister och detaljer
Reparationer och servicearbeten
Arbete i verkstad och ute på arbetsplats
Säkerställa hög kvalitet och ett professionellt bemötande

Vi söker dig som:
Har en erfarenhet av byggnadsplåtslageri (yrkesbevis är meriterande men inte krav)
Är noggrann, serviceinriktad och har god problemlösningsförmåga
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor
Har B-körkort
Är van vid att arbeta med säkerhet i fokus

Vi erbjuder dig:
Varierande arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter
Stöttande kollegor och god stämning
(Kollektivavtal skall tillsättas)
Roliga och utmanande projekt
Välutrustad verkstad på Kurröd i Uddevalla

Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan och CV till felix@bylinsplat.se eller kontakta Felix/073-243 93 39 för mer information.
Urval sker löpande - Varmt välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: felix@bylinsplat.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bylins Plåt AB (org.nr 559422-2225), https://bylinsplat.com/
Björbäcksvägen 12B (visa karta)
451 55  UDDEVALLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ägare
Felix Bylin
felix@bylinsplat.se
0732439339

Jobbnummer
9689909

