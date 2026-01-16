Byggnadsplåtslagare sökes
Bylins Plåt AB / Tunnplåtslagarjobb / Uddevalla
2026-01-16
Bylins Plåt AB i Uddevalla
Bylins Plåt AB söker nu en erfaren och engagerad byggnadsplåtslagare!
Gillar du att jobba i ett team, men också funkar bra självständigt med egna utmaningar? Då kan det här jobbet vara något för dig.
Som byggnadsplåtslagare hos oss kommer du att arbete med ett brett spektrum av plåtarbeten inom tak- och fasadarbeten, men också andra roliga uppdrag. Du får möjligheten att vara en viktig del i projekten från start till mål.
Exempel på arbetsuppgifter:
Tillverkning och montering av byggnadsplåt på tak och fasader
Montering av vattenavrinning, huvar, lister och detaljer
Reparationer och servicearbeten
Arbete i verkstad och ute på arbetsplats
Säkerställa hög kvalitet och ett professionellt bemötande
Vi söker dig som:
Har en erfarenhet av byggnadsplåtslageri (yrkesbevis är meriterande men inte krav)
Är noggrann, serviceinriktad och har god problemlösningsförmåga
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor
Har B-körkort
Är van vid att arbeta med säkerhet i fokus
Vi erbjuder dig:
Varierande arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter
Stöttande kollegor och god stämning
(Kollektivavtal skall tillsättas)
Roliga och utmanande projekt
Välutrustad verkstad på Kurröd i UddevallaSå ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan och CV till felix@bylinsplat.se
eller kontakta Felix/073-243 93 39 för mer information.
Urval sker löpande - Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: felix@bylinsplat.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bylins Plåt AB
(org.nr 559422-2225), https://bylinsplat.com/
451 55 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare
Felix Bylin felix@bylinsplat.se 0732439339 Jobbnummer
9689909