Byggnadsplåtslagare

Arkadia tak och entreprenad AB / Tunnplåtslagarjobb / Stockholm
2026-05-25


Visa alla tunnplåtslagarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Arkadia tak och entreprenad AB i Stockholm

Vill du arbeta i ett växande bolag med hög kvalitet, stark lagkänsla och spännande projekt?
Arkadia Tak & Entreprenad AB söker nu en driven byggnadsplåtslagare till våra pågående och kommande projekt.

Publiceringsdatum
2026-05-25

Om tjänsten
Som byggnadsplåtslagare hos oss arbetar du främst med tak- och plåtarbeten i både nyproduktion och ROT-projekt. Arbetet omfattar montage, måttning samt viss tillverkning av plåtdetaljer.
Du kommer att arbeta i ett engagerat team där vi värdesätter yrkesstolthet, kvalitet i utförandet och ett professionellt bemötande mot kund.

Dina arbetsuppgifter
Montage av byggnadsplåt på tak och fasad
Tillverkning av plåtdetaljer i verkstad (vid behov)
Takentreprenader med fokus på tätskikt och plåt
Arbete på höga höjder enligt gällande säkerhetskrav
Samarbete med arbetsledning och övriga yrkesgrupper

Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som:
Har minst 1-2 års erfarenhet som byggnadsplåtslagare
Innehar Heta Arbeten-certifikat
Innehar fallskyddsutbildning
Har lift-/skyliftutbildning
Har vana av arbete på tak och höga höjder

Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande och noggrann
Självgående men fungerar bra i team
Lösningsorienterad med hög arbetsmoral
Stolt över ditt yrke och ditt hantverk

Vi erbjuder
Anställning i ett seriöst och växande bolag
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Varierande projekt i Stockholmsområdet
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Ett sammansvetsat team med högt driv

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan till: info@arkadia-tak.se
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Via mail
E-post: info@arkadia-tak.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Byggnadsplåtslagare 2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arkadia tak och entreprenad AB (org.nr 559515-6612)
Västberga alle 25 (visa karta)
126 36  HÄGERSTEN

Arbetsplats
Arkadia tak & entreprenad AB

Jobbnummer
9927379

Prenumerera på jobb från Arkadia tak och entreprenad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Arkadia tak och entreprenad AB: