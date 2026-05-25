Byggnadsplåtslagare
Arkadia tak och entreprenad AB / Tunnplåtslagarjobb / Stockholm Visa alla tunnplåtslagarjobb i Stockholm
2026-05-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arkadia tak och entreprenad AB i Stockholm
Vill du arbeta i ett växande bolag med hög kvalitet, stark lagkänsla och spännande projekt?
Arkadia Tak & Entreprenad AB söker nu en driven byggnadsplåtslagare till våra pågående och kommande projekt.Publiceringsdatum2026-05-25Om tjänsten
Som byggnadsplåtslagare hos oss arbetar du främst med tak- och plåtarbeten i både nyproduktion och ROT-projekt. Arbetet omfattar montage, måttning samt viss tillverkning av plåtdetaljer.
Du kommer att arbeta i ett engagerat team där vi värdesätter yrkesstolthet, kvalitet i utförandet och ett professionellt bemötande mot kund.Dina arbetsuppgifter
Montage av byggnadsplåt på tak och fasad
Tillverkning av plåtdetaljer i verkstad (vid behov)
Takentreprenader med fokus på tätskikt och plåt
Arbete på höga höjder enligt gällande säkerhetskrav
Samarbete med arbetsledning och övriga yrkesgrupperKravprofil för detta jobb
Vi söker dig som:
Har minst 1-2 års erfarenhet som byggnadsplåtslagare
Innehar Heta Arbeten-certifikat
Innehar fallskyddsutbildning
Har lift-/skyliftutbildning
Har vana av arbete på tak och höga höjderDina personliga egenskaper
Ansvarstagande och noggrann
Självgående men fungerar bra i team
Lösningsorienterad med hög arbetsmoral
Stolt över ditt yrke och ditt hantverk
Vi erbjuder
Anställning i ett seriöst och växande bolag
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Varierande projekt i Stockholmsområdet
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Ett sammansvetsat team med högt drivSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan till: info@arkadia-tak.se
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Via mail
E-post: info@arkadia-tak.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Byggnadsplåtslagare 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arkadia tak och entreprenad AB
(org.nr 559515-6612)
Västberga alle 25 (visa karta
)
126 36 HÄGERSTEN Arbetsplats
Arkadia tak & entreprenad AB Jobbnummer
9927379