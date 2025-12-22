Byggnadsinspektör med teamledaruppdrag
Sandvikens kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning / Säkerhetsjobb / Sandviken Visa alla säkerhetsjobb i Sandviken
2025-12-22
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning i Sandviken
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun samverkar i en gemensam samhällsbyggnadsnämnd; Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS). Sandviken är värdkommun, det vill säga nämndens och förvaltningens säte. Förvaltningen har bland annat i uppdrag att hantera myndighetsfrågor inom lantmäteri, plan-, bygg-, miljö- och hälsa.
Som medarbetare på VGS är du varje dag med och formar vår gemensamma framtid. I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. VGS arbetar för en långsiktigt hållbar och god livsmiljö i de tre kommunerna med sammanlagt 53 000 medborgare. Du har i detta arbete chans att få vara delaktig och bidra till utvecklingen av en attraktiv arbetsgivare för ca 90 medarbetare.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vi söker en byggnadsinspektör och tjänsten kommer även för rätt person att innebära en roll som teamledare för teamet bygglov och bostadsanpassning. Detta innebär att du kombinerar rollen som byggnadsinspektör med ett ledaruppdrag där du får möjlighet att bidra till utveckling och samordning i teamet.
I rollen som byggnadsinspektör arbetar du med:
Daglig kontakt med kommuninvånare, entreprenörer, konsulter och myndigheter. Säkerställande av ett rättssäkert arbetssätt för att ge medborgarna hög service och ett professionellt bemötande. Handläggning av bygglov, anmälningar, förhandsbesked och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Hantering av strandskyddsärenden enligt miljöbalken. Tekniska granskningar, samråd och arbetsplatsbesök. Samt utvecklings- och digitaliseringsfrågor inom tjänstens och förvaltningens ansvarsområden.
Teamledaruppdraget innebär:
I den här rollen ansvarar du för att leda det dagliga arbetet i ett team med 12 medarbetare. Du fördelar ärenden och gör prioriteringar när det behövs, samtidigt som du coachar medarbetarna och håller regelbundna avstämningar. Du sammankallar och leder teammöten och ser till att följa upp teamets arbete för att säkerställa att allt fungerar som det ska.
Det är också viktigt att säkerställa teamets närvaro i olika forum och projekt samt att fungera som kontaktperson för teamet både internt och externt, inklusive vid mediekontakter. Du kommer att hålla i presentationer och föredrag, samt säkerställa och uppdatera rutiner och processer i dialog med senior bygglovshandläggare och chef.
Vidare ingår att stödja introduktion av nya medarbetare och praktikanter samt att ha överblick över teamets kompetens och föreslå utvecklingsinsatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av samhällsbyggnad i vid mening eftersom vårt arbetsfält spänner över mycket varierande uppgifter. Du kommunicerar tydligt, är serviceinriktad och anpassar ditt beteende för att skapa kundnöjdhet. Du hanterar komplexa situationer självständigt, effektivt och tryggt. Du tar hänsyn till det större perspektivet och ser hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Vi ser också att du tar ansvar, planerar och driver dina ärenden framåt. Du har även en god samarbetsförmåga och bidrar till ett öppet klimat där teamet når sina mål tillsammans. Du visar flexibilitet genom att anpassa dig till förändringar och nya förutsättningar på ett smidigt sätt. Dessutom tar du ansvar för dina uppgifter och agerar proaktivt för att säkerställa kvalitet och leverans. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du har även:
• Utbildning som bygglovshandläggare/byggnadsinspektör, ingenjör eller annan likvärdig utbildning.
• Kunskap om plan- och bygglagen, aktuella föreskrifter och miljöbalken.
• Erfarenhet av arbete med digitala verktyg samt intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Meriterande:
• Erfarenhet av kommunala beslutsprocesser och myndighetsutövning.
• Erfarenhet av att leda medarbetare och skapa engagemang.
• Erfarenhet av verksamhetssystemet NOVA.
B-körkort är ett krav.
Välkommen att bli en nyckelperson i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltnings fortsatta utveckling!
ÖVRIGT
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13825". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandvikens kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning Kontakt
Catrin Krsticevic Tranberg catrin.krsticevic.tranberg@sandviken.se Jobbnummer
9661635