Byggmax söker löneadministratör
2026-02-20
Löneadministratör till ett av Sveriges härligaste team!
Är du en fena på lön som drivs av struktur, gillar när det händer saker och vill jobba i en miljö där vi skrattar tillsammans?
På Byggmax letar vi nu efter vår nästa kollega till löneteamet - en roll för dig som vill ha ett brett ansvar och utvecklas i en nordisk miljö.
Om rollen
Som löneadministratör hos oss på Byggmax blir du en del av ett tätt sammansvetsat team på fyra personer. Vi sköter lönerna för Sverige, Norge, Finland och Danmark, och vi hjälps alltid åt när det bränner till.
I teamet finns idag dedikerade specialister som är landsansvariga för Norge och Finland, vilket gör att du har expertis nära till hands. Din tyngdpunkt kommer ligga på den svenska löneprocessen, men du får även inblick i våra nordiska flöden.
Du kommer att ha egna ansvarsområden men också vara en viktig support till våra chefer och medarbetare ute i butikerna. Rollen är "mittemellan" - du är trygg i det administrativa men har ambitionen att växa mot en specialistnivå.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Registrering och kontroll av löneunderlag för både kollektivanställda och tjänstemän.
Support till chefer i frågor rörande lön, semesterlagen, föräldralön och sjukfrånvaro och systemfrågor.
Hantering av tidsredovisning, reseräkningar och utlägg.
Rapportering till myndigheter och framtagning av statistik.
Vara delaktig i att ständigt förbättra och effektivisera våra processer.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av självständigt lönearbete. Du behöver inte vara expert på allt än, men du ska ha stenkoll på grunderna - som hur man tolkar ett kollektivavtal och hur semesterlagen fungerar.
Som person är du noggrann och strukturerad. I en miljö med högt tempo är det din förmåga att planera din tid som gör att du håller deadline utan stress. Du har hög integritet, är lösningsorienterad och vågar lita på din magkänsla när allt inte är "svart eller vitt".
YH-utbildning inom lön eller motsvarande erfarenhet.
Minst 2 års erfarenhet av självständigt löneearbete (vi kan tyvärr inte ta emot nyutexaminerade denna gång).
Erfarenhet av att arbeta med kollektivavtal (gärna Handels/Detaljhandelsavtalet).
Goda kunskaper i Excel och vana av digitala system.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av Hogia Lön+ och/eller Quinyx.
Erfarenhet av nordiska löner (Norge/Finland/Danmark).
Erfarenhet av schemalagd verksamhet (OB, mertid, övertid).
Varför Byggmax?
Vi erbjuder en arbetsplats med stor frihet och möjlighet att påverka. Hos oss får du inte bara en sifferroll, utan en bred tjänst där du får lära dig om nordiska löner och system.
Flexibilitet: Vi tillämpar en hybridmodell med möjlighet att jobba hemifrån ca 2 dagar i veckan.
Utveckling: Vi roterar gärna arbetsuppgifter så att du får prova på nya delar och växa i din yrkesroll.
Förmåner: Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och självklart personalrabatt så att du kan förverkliga dina egna byggdrömmar!
Praktisk information
Anställningsform: Tillsvidareanställning (Tjänstemannaavtalet).
Placering: Huvudkontoret.
Rapportering: Du rapporterar till vår gruppchef för lön.
Låter det här som din nästa utmaning? Haka på vårt lagbygge och skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande.
I samband med denna rekrytering samarbetar Byggmax med Retail Recruitment, har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Malin Niklasson.
Välkommen till Byggmax!
Alla hemmasnickare ska kunna förverkliga sina byggdrömmar, det tycker i alla fall vi på Byggmax. Oavsett om det handlar om inomhus-, utomhus- eller trädgårdsprojekt. Därför jobbar alla Byggmaxare mot samma mål: att ge dessa hemmasnickare både råd och möjlighet till det!
Byggmax har totalt över 190 butiker fördelat i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Utöver de fysiska butikerna finns även en ständigt växande e-handel. Sedan starten 1993 har Byggmax haft som affärsidé att vara det bästa och billigaste alternativet för hobbysnickare och proffs som vill köpa byggmaterial av bra kvalitet. Vi har gått från att vara en ettrig uppstickare till att bli en av Sveriges största byggmaterialkedjor. Med hjälp av ständiga förbättringar, löpande effektiviseringar och en förändringsbenägen företagskultur har bolaget blivit ett av branschens lönsammaste. I koncernen Byggmax Group ingår även Skånska Byggvaror, Buildor, Right Price Tiles och Næstved Lavpristræ. Så ansöker du
