Bygglovssamordnare
Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-07-13
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Hej!
Vill du vara med och underlätta byggprocessen för företag och medborgare i Luleå? Efterfrågan på stöd i tidiga skeden ökar, och vi söker nu en bygglovssamordnare som kan vägleda och skapa förutsättningar för hållbart och säkert byggande.
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
Luleå står inför en spännande tillväxtfas där både befintliga och nya aktörer investerar stort, särskilt inom den gröna industriomställningen. Som bygglovssamordnare får du en betydande roll i den utvecklingen och blir en viktig del av miljö- och byggavdelningens arbete. Du blir en viktig länk mellan företag, medborgare och kommunens tjänstepersoner.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter som bygglovssamordnare ingår bland annat:
•Fungera som en länk mellan företag, medborgare och kommunens tjänstepersoner.
•Ge tydlig kommunikation och pedagogisk vägledning kring regelverk och krav i tidiga skeden.
•Underlätta byggprocessen genom att hjälpa aktörer att göra rätt innan en formell ansökan lämnas in.
•Samordna och vägleda i komplexa bygglovsprocesser.
•Vara tillgänglig och ge snabb, effektiv service till företag och medborgare.
•Förklara regelverk på ett begripligt och pedagogiskt sätt.
•Delta i ärendehantering vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
•Eftergymnasial utbildning, rättsvetare, byggnadsingenjör, bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, projektledare, kontrollansvarig eller motsvarande.
•God kommunikationsförmåga och erfarenhet av kunddialog.
•Lösningsorienterad med förståelse för samhällets krav på byggprocesser.
•Förmåga att samarbeta både internt inom kommunen och externt med andra myndigheter.
•Erfarenhet av kommunala processer är meriterande.
•Kunskap om plan- och bygglagen är en fördel.
Vill du vara med och bidra till en hållbar och växande kommun? Sök rollen som bygglovssamordnare i tidiga skeden!
Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.
Har du frågor? Tveka inte att höra av dig. Vi besvarar gärna dina frågor.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331602". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
Rådstugatan 11 (visa karta
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972 35 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen Kontakt
Sektionschef
Göran Kemi 0920453042 Jobbnummer
10000648