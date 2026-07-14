Bygglovskoordinator
Göteborgs kommun / Säkerhetsjobb / Göteborg Visa alla säkerhetsjobb i Göteborg
2026-07-14
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Bygglovsavdelningen tillhör Stadsbyggnadsförvaltningen och har uppdraget att hantera ansökningar om bygglov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, tillsyn av ventilationsanläggningar och hissar, tillgänglighetsanpassningar, anmälningspliktiga åtgärder och anmälningar om olovligt byggande. Handläggarna ger allmänheten stöd och råd i bygglovsprocessen och är delaktiga i planprocessen. Avdelningen bevakar att önskemål följer målen för den önskade bebyggelseutvecklingen i kommunen, kraven på den lokala miljön och en hållbar utveckling. Bygglovsavdelningen är organiserad i sju enheter och består av drygt 100 medarbetare som arbetar med bygglov, tillsyn och tillgänglighetsanpassning.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Som bygglovskoordinator har du framdrifts- och samordningsansvar för team som består av arkitekter/handläggare och inspektörer. Dina arbetsuppgifter innefattar bl.a:
förberedelser inför handläggning samt uppföljning och bevakning av teamens ärenden samt handläggning av enklare bygglovsärenden
att svara på frågor från kund via mail och telefon
samarbete med övriga koordinatorer på enheten för att säkra ärendebalansen/fördelningen på avdelningen samt diskutera arbetssätt, rutiner och processer
övrig bygglovsadministration Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad och servicemedveten koordinator som tycker om att arbeta tillsammans med andra. Du är trygg i dig själv och har lätt för att skapa förtroende och goda relationer. Du har vana av att leda en grupp och är bra på att samordna, fördela och prioritera mellan uppgifter och ansvar. Som koordinator leder du team att arbeta proaktivt och resultatinriktat genom att vara inspirerande och ha ett coachande förhållningssätt.
Du som söker har en högskoleutbildning alternativt YH-utbildning till bygglovshandläggare samt dokumenterad flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter innefattande samordning och koordinering. Det är meriterande om du tidigare arbetat med bygglovsprocessen samt om du kan och har intresse för IT-system då mycket av arbetet innebär digital hantering.
Vi har ett positivt arbetsklimat där vi arbetar tillsammans, stöttar och ställer upp för varandra. Därför söker vi dig som är ansvarstagande mot dig själv, dina kollegor och mot kunden. Som medarbetare är du med och bidrar till avdelningens utvecklingsarbete.
Då annonsering för denna tjänst sker under semesterperioden kan återkoppling och svarstider vara längre än vanligt. Vi ber dig i första hand att kontakta oss via mejl, så återkommer vi så snart vi har möjlighet. Urvalsarbetet påbörjas efter annonseringstiden löpt ut och intervjuer planeras att genomföras under vecka 35 och 37. Övrig information
Just nu renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20, där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara augusti 2026.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Inför din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete. Om företaget
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen av Göteborg.
Vi skapar en hållbar stad genom vårt ansvar för strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering, tillsyn och tillhandahållande av geografiska data.
Stadsbyggnadsförvaltningen är en del av Göteborgs Stads stadsutvecklande förvaltningar. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Stadsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Kristin Häljestig kristin.haljestig@stadsbyggnad.goteborg.se 031-3681763 Jobbnummer
10002045