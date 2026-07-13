Bygglovshandläggare- tidsbegränsad
Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen / Säkerhetsjobb / Luleå Visa alla säkerhetsjobb i Luleå
2026-07-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen i Luleå
Hej!
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt?
I Luleå kommun arbetar vi tillsammans för att skapa en hållbar och attraktiv stad – idag och för kommande generationer. Som en av Norrbottens största arbetsgivare erbjuder vi meningsfulla uppdrag där varje roll bidrar till helheten.
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
Som bygglovshandläggare blir du en viktig del av sektion bygg och vårt engagerade bygglovsteam. Här arbetar handläggare och inspektörer nära tillsammans med ansvar för prövning av lov och anmälningar enligt plan- och bygglagen. Vi arbetar med en pedagogisk och främjande myndighetsutövning där dialog, service och tydlighet står i fokus. Våra ledord – "det ska vara lätt att göra rätt" – genomsyrar allt vi gör. Tillsammans tar vi ansvar för en hållbar framtid.
Hos oss får du:
• En varierad och utvecklande arbetsvardag
• Möjlighet till kompetensutveckling och eget ansvar
• Flexibla arbetssätt och balans mellan arbete och fritid
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Luleå växer och utvecklas i snabb takt med många spännande investeringar och samhällsbyggnadsprojekt. Som bygglovshandläggare är du med och formar denna utveckling.
I rollen som bygglovshandläggare i Luleå kommun kommer du få arbeta med prövning av ansökan om lov och förhandsbesked samt anmälningsärenden utifrån plan- och bygglagen. Det innebär en bedömning av åtgärdens lämplighet men också en bedömning av gestaltning och utformning.
I arbetet ingår även att handlägga och besluta i strandskyddsärenden enligt miljöbalken. I en del av ärendena har du som handläggare beslutsrätt på delegation från miljö- och byggnadsnämnden medan vissa av ärendena beslutas av nämnden.
I ditt arbete ingår att motivera de beslut som fattas och att bemöta våra sökanden. Du lämnar råd och upplysningar till medborgarna och företagen för att vi ska göra det lätt att göra rätt och tillsammans ta ansvar för en hållbar framtid.
Du kommer ingå i en grupp av byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare som samarbetar och hjälper varandra gällande frågor och rutiner, samtidigt som du förväntas ta ett stort eget ansvar. Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen som byggnadsinspektör, bygglovshandläggare, rättsvetare, ingenjörsutbildning med byggnadsteknisk/samhällsbyggnads teknisk/juridisk kompetens eller annan utbildning och erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms vara likvärdig.
Du bör ha goda kunskaper i plan- och bygglagen och erfarenhet av handläggning på myndighet samt förståelse för att arbeta i en politiskt styrd organisation. Det är meriterande med erfarenhet av att arbeta med gestaltning och utformningsfrågor inom kulturmiljöer och av arbete med förhandsbesked.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift samt har en god kommunikativ förmåga. Du ska känna dig bekväm i mötet med sökande och med ett gott bemötande kunna ge god service till medborgare/företag, samtidigt som du känner dig trygg i myndighetsrollen.
Du är serviceinriktad och har lätt för att kommunicera med människor. Du är initiativrik, organiserad och ser fördelarna med att arbeta tillsammans med kollegor inom förvaltningen och över förvaltningsgränserna.
Du har god förmåga att uttrycka dig enkelt och tydligt i tal och skrift samt har god datorvana och lätt för att hantera administrativa system.
B-körkort är ett krav.
Har du frågor? Tveka inte att höra av dig. Vi besvarar gärna dina frågor.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, upphör: 2026-12-31 .
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331586". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
Rådstugatan 11 (visa karta
)
972 35 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen Kontakt
Vision Luleå 0920453000 Jobbnummer
10000646