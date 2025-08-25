Byggledare väg
Vi söker en byggledare väg till uppdrag hos Trafikverket med stationering i Sundsvall.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på deltid, med en omfattning mellan 20-30 procent.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Byggledare ansvarar för att leda och samordna tilldelat område/entreprenad i samverkan med entreprenör tillsammans med beställarens projektledare. Uppdraget innebär att utföra byggledning och vara stöd till projektledning i investeringsprojekt i Västernorrlands län. Projekt som är aktuellt i grunduppdraget är kollektivtrafikåtgärder med hållplatsåtgärder med två samverkansentreprenader i Västernorrlands län. Uppdraget innebär bland annat att bereda beslutsunderlag, ge teknisk rådgivning och genomföra kvalitetsuppföljning i fält. Arbete under 2025 avser främst upphandling av grunduppdraget.
Krav (OBS, obligatoriska)
a. Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift b. Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig c. B-körkort d. Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion så som produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i bygg-/anläggningsprojekt) inom det aktuella teknikområdet (Byggledare väg). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år e. Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område f. Minst 3 års erfarenhet från ledningsarbeten av typ: kanalisation för el, dagvattensystem/-hantering g. Minst 3 års erfarenhet från vägprojektentreprenader av typ: gata/väg i stadsmiljö, väg utanför tättbebyggt område h. Erfarenhet av redovisning av objekt i PMS Beläggning i. Minst 3 års erfarenhet från gatu-/vägbelysningsarbete inom kravställd väghållarorganisation j. Minst 3 års erfarenhet med driftgranskning av nybyggnads- och/eller drift- och underhållsentreprenader där gatu-/vägbelysning ingått k. Minst 5 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion) från projekt med minst 25 MSEK i total omsättning l. Minst 5 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion) från projekt med flera entreprenader eller infrastrukturer eller byggherrar där samordningsfunktionen varit en väsentlig del av uppdraget m. Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion) från jämförbara uppdrag med aktuellt uppdrag avseende t.ex. projekterings- och byggprocessen n. Ha genomgått utbildning för att kunna fungera som beställarens byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U o. Certifiering enligt TDOK 2018:0371 APV, minst enligt kraven i steg 3.0 Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
