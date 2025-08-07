Byggledare inom bygg och installation
För vår kunds räkning söker vi just nu en byggledare inom bygg och installation till kund i Järfälla. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2025-09-15 och pågå till och med 2026-12-31 med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget Vi behöver förstärka vår organisation med en person med bred erfarenhet från alla projektskeden, från planering till projektering och byggande. Fokus är på husbyggnad men även installations- och anläggningsdelar förekommer. Nu söker vi dig som vill vara en viktig del i utbyggnaden av tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby. Om du brinner för samhällsbyggande och vill arbeta i en dynamisk miljö med hög kompetens och starkt engagemang, är detta en möjlighet för dig. Du kommer att stötta projekt- och byggledningen under produktionsskedet av tunnelbaneutbyggnaden och ansvara för tillhörande administrativa uppgifter. Vi söker en person med bred erfarenhet från alla skeden i byggprojekt - från tidig planering till projektering och genomförande. Även om huvudinriktningen är husbyggnad omfattar arbetet också delar inom installation och anläggning.
Övrigt: Start: 2025-09-15 Slut: 2026-12-31 Option: 1+1+1 år Omfattning: 100% Placering: Järfälla Bakgrundskontroll: Säkerhetsprövning är en del av processen Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst 5 års erfarenhet av arbete som byggledare inom teknikområdet styr/tele i entreprenader för järnväg, tunnelbana eller bussdepå
Innehav av giltigt B-körkort.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Erfarenhet från minst 1 tidigare uppdrag av arbete med el 400V
Erfarenhet från minst 1 tidigare uppdrag av driftsättning, provning och överlämning av entreprenader
Erfarenhet från minst 1 tidigare uppdrag av projekteringsledning inom teknikområdena styr och el
Erfarenhet från minst 1 tidigare uppdrag av arbete som offentlig beställare
Önskade personliga egenskaper:
Har lätt för att leda och motivera andra
Trivs med att samarbeta och är en lagspelare
Tar eget ansvar och har ett starkt driv
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings 072-897 82 65.
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
