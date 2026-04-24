Byggledare
2026-04-24
Vill du ge samhället kraft att fungera? Vi söker nu en byggledare med kunskap inom mark och anläggningsfrågor till projektavdelningen.
Vilka är vi
Vi på Skellefteå Kraft ger samhället och livet kraft att fungera. Vi ser till att förskolan är varm och ljus vid lämning och att maskinerna på sjukhusen och i fabrikerna aldrig stannar. Som om det inte vore nog gör vi också den gröna omställningen möjlig, och vi gör det tillsammans. Med riktigt skickliga medarbetare som ser och stöttar varandra, delar sin kunskap och vill utvecklas i ett av världens viktigaste jobb.
Tjänsten
Som byggledare har du ett övergripande ansvar för arbetssätt på site, både för vår egen verksamhet och för våra entreprenörer. Du ansvarar för samordning av arbeten, arbetsmiljö och operativ kontraktsstyrning, samtidigt som du säkerställer att våra riktlinjer, rutiner och värderingar efterlevs i projekten.
Du är en nyckelperson i våra investeringsprojekt där du bidrar till att skapa struktur, framdrift och kvalitet i genomförandet. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledare, entreprenörer, konsulter och andra intressenter där du fungerar som beställarens representant på arbetsplatsen.
I ditt arbete ingår bland annat att leda och samordna entreprenader, följa upp produktionstidplaner, säkerställa att arbetet dokumenteras enligt projektets krav samt genomföra kontroller av kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Du bevakar att myndighetskrav uppfylls och hanterar löpande avvikelser, risker och frågeställningar tillsammans med projektets parter.
Du bidrar också till en smidig och säker byggprocess genom att aktivt delta i byggmöten, stödja entreprenörer i deras arbete och säkerställa god samverkan mellan alla involverade. I rollen kan du även, vid behov, ta ansvar som BAS-P/U som stöd till verksamheten.
Du blir en del av en etablerad projektverksamhet med cirka 30 medarbetare där vi arbetar strukturerat med gemensamma arbetssätt och kontinuerligt förbättringsarbete. Här finns en kultur där vi delar kunskap, lär av varandra och tillsammans utvecklar både arbetssätt och projektgenomförande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Skellefteå. Resor i tjänsten förekommer, främst inom koncernens verksamhetsområde, och övernattningar kan förekomma i begränsad omfattning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi söker dig som arbetar strukturerat och har förmåga att planera, organisera och följa upp ditt arbete från start till mål. Du är noggrann, förutser risker och ser till att arbetet håller hög kvalitet genom hela processen.
Du trivs i en roll där förutsättningarna kan förändras och har ett flexibelt och lösningsorienterat förhållningssätt. När oväntade situationer uppstår kan du anpassa prioriteringar och hitta vägar framåt utan att tappa fokus på helheten.
Du har en hög integritet och agerar utifrån verksamhetens bästa. Du följer etablerade arbetssätt, regler och processer och säkerställer att arbetet bedrivs på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.
Vi tror också att du är initiativtagande och självgående, med förmåga att driva frågor framåt även när alla förutsättningar inte är givna. Samtidigt är du en lagspelare som värdesätter samarbete och aktivt delar med dig av din kunskap för att nå gemensamma mål.Publiceringsdatum2026-04-24Kvalifikationer
• Relevanta kurser och påbyggnadsutbildningar kompletterat med mångårig branscherfarenhet alternativt Högskole- eller civilingenjörsutbildning med flerårig relevant erfarenhet
• Flerårig relevant arbetslivserfarenhet från bygg och anläggningsbranschen, investeringstung industri eller konsultbranschen, med roller som till exempel projektledare, konsult, teknikansvarig, arbetsledare, platschef
• Goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift
• Körkort B
• Grundläggande datorvana, exempelvis inom Officepaketet
Meriterande
• Erfarenhet av markfrågor i bygg- och anläggningsprojekt
• Kunskap och kompetens kring operativ kontraktstyrning, kvalitetssäkring, samordning av arbeten och arbetsmiljö på plats, nationella lagar och myndighetskrav kring byggande
Vi är ett av Sveriges största energibolag. Varje dag ser våra 900 medarbetare till att samhället och livet får kraft att fungera. I snart 120 år har vi producerat el och värme i våra egna anläggningar och byggt och drivit våra egna nät. I dag har vi kunder från norr till söder och dessutom är vi en möjliggörare för elektrifieringen av samhället.
Välkommen till en arbetsplats som satsar på dig, och på en hållbar energiframtid för Sverige.
Urban Olofsson, chef, 0910-77 29 58
Frida Lundström, Unionen, 0910-77 28 64
Simon Lindberg, Akademikerföreningen, 073-801 07 49
Robert Ignberg, SEKO, 0910-77 26 62
Örjan Karlsson, Ledarna, 0910-71 66 40
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering med syfte att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering.
Många befattningar inom Skellefteå Kraft-koncernen är säkerhetsklassade på grund av den samhällsviktiga verksamheten som det innebär att arbeta inom energibranschen. Vid rekrytering till en sådan befattning ställs krav på säkerhetsprövning med registerkontroll innan kandidaten kan anställas. Med anställningen kan det följa en skyldighet att krigsplaceras.
Då vi inför denna rekrytering redan har tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kraftaktiebolag
