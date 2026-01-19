Byggledare
Vi söker byggledare, inklusive senior byggledare, till en offentlig aktör med ansvar för trafik- och stadsmiljö.
Detta är ett flerårigt konsultuppdrag med stationeringsort Stockholm.
Arbetsbelastningen varierar över tid beroende på projektets olika skeden: från deltid i början och slutet av projektet till heltid under perioder av hög aktivitet.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Byggledare och senior byggledare ansvarar för byggledning av projekt inom trafik- och stadsmiljö i centrala Stockholm. Rollen omfattar stöd under projektering och entreprenadskedet, granskning av ritningar och tekniska lösningar samt samordning med entreprenörer och övriga aktörer. Arbetsbelastningen varierar över tid, från deltid till heltid beroende på projektets skede.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Bistå organisationen med specialkompetens i produktionsfrågor
Bistå vid framtagande av AF-del till förfrågningsunderlaget
Ritningsgranskning av projekteringen med tekniskt fokus
Övergripande ansvar för kontroll av att entreprenadarbetenas utförande följer gällande arbetshandlingar
Leda, kalla till och protokollföra byggmöten och eventuella samordningsmöten varannan vecka
Granskning, uppföljning och kontroll av entreprenadarbetena på plats inkl. avstämning av egenkontroller
Granskning och kontroll av ÄTA-arbeten och entreprenörens dagbok
Uppföljning av tidplaner
Medverka vid uppföljning av entreprenörens arbetsmiljö, miljö- och kvalitetsarbete
Granskning av ekonomiunderlag och månatliga lyft
Besvara frågor/underrättelser i samråd med byggprojektledaren
Företräda projektet gentemot entreprenörer, externa kontakter samt mot tredje man
Medverka vid besiktningar och syner samt säkerställa att dessa utförs
Medverka i riskhanteringsarbete
Bevaka att slutdokumentation samt underlag för relationshandlingar tas fram
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Betong klass 1Utbildningsbakgrund
Senior byggledare och byggledare ska ha genomgått följande kurser/utbildningar:
Entreprenadjuridik: Allmänna Bestämmelser AB 04 och ABT 06
Entreprenadjuridik: Allmänna Bestämmelser för konsulter ABK 09
AMA Anläggning (AMA20 eller AMA23)
MER Anläggning (MER20 eller MER23)
AMA AF 21 eller AMA AF 12
Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark (ska vara giltig)
Byggarbetsmiljösamordnings grundkurs för BAS-P och BAS-U
Om Utbildningar/Kurs är äldre och inte uppfyller ställda krav, kan dessa kurser kompletteras i efterhand. Erfarenheter
Senior byggledare ska även ha arbetat minst 15 år inom mark-, väg- och ledningsbyggande, som byggledare eller minst 7 år som byggledare om detta kompletteras med 8 år som entreprenör i arbetsledande ställning.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
