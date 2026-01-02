Byggledare
Vi söker Byggledare inom vägmarkering till Trafikverket.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med stationeringsort i Dalarna.Arbetsbelastningen varierar under uppdragets gång och beräknas uppgå till cirka 80 % av heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Byggledaren ska aktivt verka inom området vägmarkeringar för att ge underlag för beslut, i syfte att uppnå effektiv produktion och säkerställa att entreprenaden genomförs på bästa möjliga sätt mot uppsatta mål.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Planera, administrera och följa upp entreprenader, inklusive kontroller, inventeringar och dokumentation
Utföra inmätningar, inventeringar av vägmarkeringar och underlag för räfflings- och frisiktsåtgärder
Ta fram tekniska handlingar och beställningsunderlag för vägmarkeringsåtgärder, inklusive digital dokumentation i LINA
Kommunicera och samordna med entreprenörer, projektledare och andra aktörer, inklusive möten med protokoll
Bevaka kontraktskrav, utföra stickprov, leverans-, garanti- och funktionskontroller
Identifiera, analysera och föreslå hantering av ärenden och förutsättningar inom entreprenaden
Säkerställa uppföljning av teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet
Delta i byggmöten och avstämningar samt granska relationshandlingar från investeringsprojekt
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Relevant utbildning eller minst fem (5) års arbetslivserfarenhet av byggledning/arbetsledning.
Erfarenhet och rutin av att under de senaste fem åren, mer eller mindre varje dag eller varje vecka, utfört datorarbete och därmed har vana av att arbeta i Microsoft Office med programmen Word, Excel och Outlook.
Inneha giltigt B-körkort.
Goda kunskaper i AMA.
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i tal och skrift.
Arbetat kontinuerligt inom området vägmarkering under de senaste fem (5) åren.
Kunskap om certifierat vägmarkeringsmaterial.
Kunskap i regelverket VGU - Vägar och gators utformning senaste versionen, inom vägmarkering.
Meriterande
Kompetens som framgår av TDOK 2018:0371 "APV Roller och kompetens i upphandlad verksamhet - Entreprenad och Projekteringstjänster".
Godkänd utbildning och behörighet för BAS-P/U.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
