Byggledare
2025-08-12
Vi söker en Byggledare till en myndighet.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
En organisation för genomförande av berg och anläggningsarbeten inom delprojekt Tunnlar och stationer ska tillsättas och projektet söker nu en byggledare geoteknik för det fortsatta arbetet med att planera, förbereda och följa upp genomförandet av geotekniska konstruktioner i anslutning till stationerna i Liljeholmen och Årstafältet. I uppdraget ingår även att stödja våra projektledare med att byggleda delar av andra entreprenader inom projektet som innehåller tillfälliga eller permanenta konstruktioner t ex spontkonstruktioner.
Byggledare geoteknik planerar och förbereder genomförandet av entreprenader tillsammans med projektledare, projekteringsledare, handläggare och specialister. Inledningsvis ingår i uppdraget att medverka vid framtagande av tekniska lösningar, metodval, kalkyl och tidsplanering samt granskning av bygghandlingar och förfrågningsunderlag som tas fram för respektive entreprenad.
Medverka i projektering avseende tekniska lösningar, vara stöd vid framtagande av metodval, produktionsplanering och logistik samt kalkylarbete.
Delta i upphandlingsprocessen av entreprenörer (framtagande av förfrågningsunderlag).
Följa upp att tilldelade entreprenader genomförs i överensstämmelse med kontraktshandlingar.
Svara för den dagliga kontakten med entreprenören med syfte att underlätta samarbetet och entreprenadens framdrift. Det ingår även att ge besked, fatta beslut eller ge underlag för beslut, i syfte om en störningsfri produktion samt att entreprenaden genomförs på bästa möjliga sätt mot uppsatta mål.
Uppföljning arbetsmiljö med tilldelade arbetsuppgifter enligt byggherreansvaret.
Kontrollera och följa upp entreprenörens arbete med avseende på teknik, ekonomi (i samråd med projektledare och samordnande byggledare), tid, kvalitet, miljö (i samråd med hållbarhetshandläggare), arbetsmiljö (i samråd med arbetsmiljöhandläggare) och säkerhet samt rapportera vidare inom ansvarsområdet enligt överenskommelse med projektledaren.
Identifiera problemområden och ge projektledaren råd inför beslut om förebyggande och korrigerande åtgärder samt ekonomiska uppgörelser.
Följa upp och dokumentera ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) samt mängdavvikelser enligt i projektet gällande rutiner.
Samverka med andra byggledare vid samordning till angränsande entreprenader inom projektet.
Medverka i riskarbete och prognosarbete.
Föra beställarens dagbok. Dagliga iakttagelser, brister och stickprov av Es egenkontroll ska noteras i dagboken.
Granska och signera entreprenörs dagbok enl. rutin.
Vid behov medverka vid bygg- och ekonomimöten, projekteringsmöten, KMA-möten, miljöronder och skyddsronder.
Granska entreprenörens kvalitetsarbete i form av kontrollplaner, arbetsberedningar, etc.
Följa upp och medverka vid besiktningar och vid syner.
Medverka till att skapa bra relationer med externa intressenter (närboende, sakägare, allmänheten, etc)
Delta på interna möten och träffar.
Övervaka att arbetet utförs inom ramen för gällande tillstånd, lov och TA-planer.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Godkänd gymnasieexamen Dokumenterad arbetserfarenhet av grundläggningsarbeten i jord eller berg (minst 5 års erfarenhet) Dokumenterad erfarenhet som byggledare (byggplatsuppföljare) med ett ansvar att leda, styra och följa upp entreprenörers genomförande (framdrift, tider, arbetsmiljö, kvalitet, m m) i anläggningsentreprenader (minst 5 år) Dokumenterad arbetserfarenhet av genomförande av entreprenader där systemen Anläggnings AMA och MER använts (minst 2 st entreprenader)
Meriterande
Dokumenterad arbetserfarenhet av roll i projekt (byggledare, produktionschef/ledare, arbetsledare eller likvärdigt) innehållande produktion av tekniska lösningar med sekantpålar (minst 1 entreprenad). Dokumenterad arbetserfarenhet med en roll i projekt (byggledare, produktionschef/ledare eller motsvarande) innehållande produktion av stålspontkontruktioner (drivna, vibrerade eller borrade) (minst 1 entreprenad) Dokumenterad utbildningsnivå utöver kravet på gymnasial examen. (minst 3 års eftergymnasial utbildning inom berg- och/eller anläggning innehållande kurser om grundläggning/geoteknik. Publiceringsdatum2025-08-12Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
