Byggledare - forma framtidens infrastruktur
2025-09-23
Vill du vara med och forma framtidens infrastrukturprojekt? Har du erfarenhet av anläggning och trivs i en roll med ansvar, variation och utveckling? Då kan det här vara jobbet för dig.
Vem är du?
Du är trygg i rollen som byggledare eller har arbetat operativt i större infrastrukturprojekt. Du gillar att ha kontroll på detaljer men har också förmågan att lyfta blicken. Du vet hur viktigt det är att samarbeta - både på byggmöten och ute på plats. Och du vågar ta beslut.
Vi söker dig som har:
• Bygg- eller anläggningsteknisk utbildning (YH, högskola eller motsvarande)
• Några års erfarenhet inom anläggning eller infrastruktur
• Grundläggande kunskaper i AMA, MER och AB/ABT
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Möjlighet att genomgå säkerhetsprövning (krav på visst medborgarskap kan förekomma)
Extra plus om du har:
• Erfarenhet från beställarsidan
• Betongklass 1 eller 2
• BAS-P och/eller BAS-U-certifikat
Men viktigast för oss är att du är:
• Strukturerad och självgående
• Kommunikativ och samarbetsinriktad
• Lösningsfokuserad och engagerad i både säkerhet och utveckling
Om rollen
Som byggledare hos Bro och Betong har du ett helhetsgrepp över byggprocessen. Du följer upp produktionen dagligen, säkerställer att tidplaner och kontrakt hålls, medverkar i bygg- och samordningsmöten och är den som ser till att det levereras med kvalitet - och med säkerheten först.
Du jobbar nära entreprenörer, konsulter och beställare och ansvarar för att arbetsmiljökrav (BAS-P/BAS-U), miljö och säkerhet efterlevs i varje steg. Du hanterar ÄTA-arbeten, granskar handlingar och håller ordning på både dokumentation och framdrift i digitala verktyg som MS Project eller Projektportalen.
Om Bro & Betong
Bro & Betong är ett specialistföretag med lång erfarenhet av komplexa infrastrukturprojekt. De arbetar med både nybyggnation och underhåll av broar, betongkonstruktioner och andra anläggningar i hela Sverige. Hos dem blir du en del av ett engagerat team med hög teknisk kompetens, god sammanhållning och en stark säkerhetskultur.
Vad får du hos Bro&Betong?
• En viktig roll i spännande projekt som gör skillnad
• Kollegor som stöttar, utmanar och samarbetar
• En inkluderande arbetsplats där både erfarenhet och nytänkande värdesätts
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du bli inledningsvis anställd hos Framtiden.
Rekryteringsprocess
• CV-granskning utifrån kravprofil
• Telefonavstämning
• Kompetensbaserad intervju
• Referenstagning
Publicering: 2025-09-23

Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm
Arbetstid: Kontorstider
Omfattning: Heltid
Redo att bli en del av Bro & Betong?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi intervjuar löpande! Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12

Klicka på denna länk för att göra din ansökan
