Byggarbetare
Professional Nordic Solutions AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-01-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Nordic Solutions AB i Stockholm
Professional Nordic Solutions AB är ett växande bygg- och montagespecialistföretag med bas i Stockholm. Vi erbjuder professionella lösningar inom bygg och montage, bland annat stålmontage, stomkomplettering, snickeriarbeten samt kök- och badrumsinstallationer. Vi arbetar enligt gällande branschstandarder och levererar hög kvalitet i nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Som byggarbetare hos oss kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom bygg och montage, bland annat:
Stålmontage och stomkomplettering
Snickeriarbeten
Montering och byggnation enligt ritningar
Samarbete med arbetsledning och kollegor på byggarbetsplatsen
Säkerställa kvalitet och följa arbetsmiljöreglerKvalifikationer
EU-medborgarskap eller giltigt arbetstillstånd för arbete i Sverige
Erfarenhet från byggbranschen
Meriterande:
Yrkesutbildning inom bygg
Goda kunskaper i svenska och/eller engelska i tal och skrift
B-körkort
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande och noggrann
Samarbetsvillig och kommunikativ
Lösningsorienterad och flexibel
Vi erbjuder
Fast lön
Kollektivavtal
Goda utvecklingsmöjligheter i ett växande företagSå ansöker du
CV och kort presentation skicka till work@pnsolutions.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: work@pnsolutions.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Nordic Solutions AB
(org.nr 559403-1659)
101 39 STOCKHOLM Jobbnummer
9688183