Byggarbetare

Professional Nordic Solutions AB / Byggjobb / Stockholm
2026-01-16


Visa alla byggjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Professional Nordic Solutions AB i Stockholm

Professional Nordic Solutions AB är ett växande bygg- och montagespecialistföretag med bas i Stockholm. Vi erbjuder professionella lösningar inom bygg och montage, bland annat stålmontage, stomkomplettering, snickeriarbeten samt kök- och badrumsinstallationer. Vi arbetar enligt gällande branschstandarder och levererar hög kvalitet i nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners.

Publiceringsdatum
2026-01-16

Dina arbetsuppgifter
Som byggarbetare hos oss kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom bygg och montage, bland annat:
Stålmontage och stomkomplettering
Snickeriarbeten
Montering och byggnation enligt ritningar
Samarbete med arbetsledning och kollegor på byggarbetsplatsen
Säkerställa kvalitet och följa arbetsmiljöregler

Kvalifikationer
EU-medborgarskap eller giltigt arbetstillstånd för arbete i Sverige
Erfarenhet från byggbranschen

Meriterande:
Yrkesutbildning inom bygg
Goda kunskaper i svenska och/eller engelska i tal och skrift
B-körkort

Vi söker dig som är:
Ansvarstagande och noggrann
Samarbetsvillig och kommunikativ
Lösningsorienterad och flexibel

Vi erbjuder
Fast lön
Kollektivavtal
Goda utvecklingsmöjligheter i ett växande företag

Så ansöker du
CV och kort presentation skicka till work@pnsolutions.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: work@pnsolutions.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Professional Nordic Solutions AB (org.nr 559403-1659)
101 39  STOCKHOLM

Jobbnummer
9688183

Prenumerera på jobb från Professional Nordic Solutions AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Professional Nordic Solutions AB: