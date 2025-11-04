Bygg och lagerarbetare
2025-11-04
Om oss
B3 Personal är ett bemannings- och rekryteringsföretag som sätter prestationen i centrum. Vi vänder oss till dig som är engagerad och har hög arbetsmoral.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av B3 Personal och arbeta som konsult hos ett av våra kundföretag.
Som konsult hos B3 Personal erbjuds du
• En dedikerad konsultchef som är mån om din trivsel, utveckling och karriär.
• Lärorik arbetslivserfarenhet
• Goda möjligheter till utveckling i din yrkesroll
• En marknadsmässig lön
Tjänsten
Vi söker nu efter extrapersonal till vår bemanningspool. Som uthyrd konsult hos oss får du möjlighet att arbeta med olika sorters arbetsuppgifter hos olika kunder. Baserat på vilka erfarenheter du har kan du bland annat jobba med
• Montering
• Rivning
• Diverse byggjobb
• Reception
• Lagerjobb
Du arbetar flexibelt och väljer själv vilka dagar du kan arbeta. Uppdragen sker främst under dagtid.
Vem är du?
Vi letar efter dig som har hög arbetsmoral, vill jobba flexibelt och som inte är rädd för att hjälpa till och komma med förslag.
Ansökan
Känner du igen dig i beskrivningen? Tveka inte att söka!
Vi tar emot ansökningar på vår hemsida www.b3p.se
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonstiden har gått ut. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta alexander@b3p.se
Enligt Kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett deltidsjobb.
