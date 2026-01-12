Butiksvärd
Som Butiksvärd på Leksand Resort får du våra gäster att känna sig välkomna genom ett glatt och trevligt bemötande. Du hjälper gästerna att hitta precis vad de söker, jobbar aktivt med merförsäljning och tipsar om våra bästa produkter, samt ser till att butiken alltid är snygg och välfylld. Här är tempot högt och stämningen på topp, perfekt för dig som gillar att vara aktiv och träffa mycket folk.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Kassahantering
Beställning och påfyllning av varor
Lagerhållning
Svara på frågor
Gästservice
Merförsäljning
Städning och hålla ordning
Vi söker dig som trivs i mötet med människor och gillar att ge service med ett leende. Du är social, positiv och har lätt för att skapa en trevlig stämning, även när tempot är högt. Du har ett öga för detaljer och ser vad som behöver göras för att butiken alltid ska kännas välkomnande och inspirerande. Du är ansvarstagande, noggrann och har ett öga för detaljer. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från butik eller annan roll inom service. Eftersom tjänsten innebär mycket gästkontakt behöver du tala obehindrad svenska och engelska
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Varje dag hos oss bjuder på nya äventyr, där vi tillsammans skapar minnesvärda upplevelser för både gäster och varandra. Vi tror på att ha kul på jobbet och anordnar massor av härliga personalkvällar - en perfekt chans att koppla av, ha roligt och umgås med dina kollegor. Här hittar du inte bara ett jobb, utan också möjligheten att skaffa vänner för livet.
Arbetstider varierar efter campingens öppettider vilket innebär arbete dagtid och kvällstid veckans alla dagar. Anställningen är en säsongsanställning på 50-100% och sommarsäsongen pågår juni-augusti. Möjlighet att påbörja anställning redan i maj. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.
Om ossLeksand Resorts femstjärniga familjecamping ligger mitt bland tallar i ett grönskande lugn alldeles intill sjön Siljan, granne med Leksand Sommarland. Vi har boenden från tält till lyxiga stugor. På Leksand Resort finns massor av roliga aktiviteter för hela familjen, restauranger, kiosker, butik och skön avkoppling med sevärdheter runt knuten. En natt i juli tar vi under högsommaren emot upp till 4000 övernattande gäster.
Leksand Resort är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även nöjesparken Leksand Sommarland, anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern. Så ansöker du
