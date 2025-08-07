Butikssäljare med handledaransvar
Vill du arbeta i en butik där hållbarhet, mode och socialt engagemang står i centrum? Vi söker en erfaren butikssäljare som också har förmågan att handleda och inspirera andra.Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Som butikssäljare på heltid ansvarar du för:
Försäljning, kundservice och kassaarbete
Hantering av donationer
Exponering och påfyllning av varor
Handledning av praktikanter och personer i arbetsträning
Att bidra till en positiv och inkluderande arbetsmiljö
Kvalifikationer (krav)
Tidigare erfarenhet av arbete i butik
Genuint intresse för kundservice
Erfarenhet av att handleda eller leda andra
God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
Intresse för mode, återbruk och social hållbarhetOm företaget
KFUM Göteborg är en ungdoms- och idrottsförening som tillhör den rikstäckande rörelsen KFUM. I KFUM står den unga människan i fokus och ges möjlighet att växa. KFUM är religiöst och politisk obunden. Alla är välkomna i KFUM, och vi betonar speciellt vikten av att ge unga människor möjlighet att påverka. Vi är också en del av de internationella rörelserna YMCA och YWCA. Våra second hand-butiker ligger på Nordenskiöldsgatan 19 & Vasagatan 33 i Göteborg. Återbruk och social hållbarhet är i fokus inom vår butiksverksamhet. Vi arbetar för att ge kläder och prylar ett längre liv, erbjuder sommarjobb för ungdomar via Göteborgs stad samt individanpassade platser för praktik och arbetsträning. Allt överskott från butiken går till våra verksamheter i Göteborg.
